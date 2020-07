Cum a reușit Aradul să ajungă primul județ liber de coronavirus. Șeful DSP recunoaște: Ne-am asumat o ilegalitate

În timp ce tot mai multe spitale din țară anunță că nu mai au paturi pentru pacienții cu coronavirus, Aradul devine primul județ liber de COVID-19. Autoritățile locale au anunțat, ieri, că au fost externați și ultimii pacienți vindecați, iar în ultimele două săptămâni nu s-au mai înregistrat cazuri noi.

Asta în condițiile în care, la începutul pandemiei, Aradul era al doilea județ la numărul de infectări.

Directorul DSP Arad, Horea Timi, a vorbit la Digi24 despre măsurile care au dus la acest rezultat.

Horea Timiș: Încălcarea legislației a fost una dintre principalele lucruri care ne- au adus aici.

Ne-am dat seama că legislația nu e creată pentru cazuri particulare, ci pentru generale.

INSP a anunțat acum câteva săptămâni că trebuie să testăm toți beneficiarii din centrele rezidențiale și sociale. Noi am făcut asta de două luni, fără să avem o bază legislativă, asumându-ne. Iar dacă am fi făcut acest lucru, adică chiar dacă am făcut acum câteva luni, e o ilegalitate. Așa am reușit să eradicăm focarele în urmă cu 2 luni.

În această muncă de echipă, primul lucru a fost să identificăm focarele și în căminele de bătrâni am internat tot ce am găsit, a doua măsură a fost transportul din vamă, îi care s-a redirecționat pe anumite culoare să ocolească comunitatea și acest lucru iar a avut un impact pozitiv, al treilea aspect a fost educarea, în principal, a personalului medical.

De la începutul pandemiei, în judeţul Arad au fost confirmate 706 cazuri de COVID-19, iar 79 bolnavi au decedat. Cel mai tânăr pacient confirmat a avut cinci săptămâni, iar cel mai vârstnic, 97 de ani.

În judeţ au fost efectuate peste 16.000 de teste pentru noul coronavirus, iar 1074 de cadre medicale au fost implicate în combaterea bolii.

Marţi, conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a anunţat că încheie colaborarea cu jumătate dintre cele 150 de cadre medicale angajate în timpul stării de urgenţă, când era nevoie de personal pentru a se face faţă numărului mare de pacienţi confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus. Decizia a fost luată "în contextul scăderii numărului de pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 la nivelul judeţului Arad".

Redactare Georgiana Marina