Live TV

Video Cum arată masa de Crăciun în Sufrageria de iarnă a Castelului Săvârșin

Data publicării:
Masa de Crăciun la Castelul Săvârșin. Foto Facebook Familia Regală
Masa de Crăciun la Castelul Săvârșin. Foto: Facebook/Familia Regală

Masa de Crăciun în Sufrageria de iarnă a Castelului Săvârșin pare o imagine desprinsă din basme.  Acesta este al 25-lea Crăciun petrecut de Familia Regală la castel, după întoarcerea Regelui Mihai din anul 2001 în patria sa. Imaginile, postate în pagina de Facebook a Familiei Regale, tradiții, eleganță și stil, de normalitate. 

În Ajun de Crăciun, colindătorii au ajuns și la Castelul de la Săvârșin, în județul Arad, unde-și petrece sărbătorile Custodele Coroanei, Principesa Margareta. Sunetul tobelor dubașilor au readus la viață o tradiție veche, prețuită de fostul suveran al țării, Regele Mihai, după cum a transmis corespondentul RRA Ioan Suciu.

Custodele Coroanei României, Principesa Margareta și-a exprimat încrederea în puterea românilor de a merge mai departe în pofida tuturor problemelor economice sau a unor neajunsuri în viața de zi cu zi. În mesajul său de Crăciun, ea spune că anul 2025 a adus realizări admirabile, dar și greutăți, confuzie și îngrijorare. Principesa a arătat că a vizitat multe comunități din țară și este mândră de faptul în care oamenii își poartă de grijă cu demnitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Știm că este dificil, e un an dificil, noi suntem împreună. Este speranță, că am circulat mult în Europa și în România, și am văzut oamenii cu bună credință, care vor binele țării, și asta ne dă speranță, chiar dacă e dificil, suntem alături. Nu știm cum va fi viitorul, dar dacă ținem împreună, o să fim mai puternici”, a fost mesajul transmis de Principesa Margareta, Custodele Coroanei României.

„În Bihor, Oltenia, Ardeal, Dobrogea, Banat, Moldova, Maramureș, peste tot există oameni de toate vârstele care gândesc și simt profund – aceasta ne dă speranță pentru viitor”, a adăugat Custodele Coroanei.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
2
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Avioane F-16
4
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate...
Falcon 50, avionul care îl transporta pe șeful Statului major libian
5
Avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a prăbușit în Turcia...
S-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat fostul soț. Acesta a aflat totul, de la copii
Digi Sport
S-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat fostul soț. Acesta a aflat totul, de la copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Regele Mihai și Regina Ana, cel mai longeviv cuplu din istoria regală a României
Familia Regală: Rugăciune de pomenire pentru Regele Mihai şi Regina Ana, la Mănăstirea Antim, la opt ani de la moartea suveranului
Hotelul Furnica din sinaia
Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familiei Regale. Anunțul făcut de edilul Vlad Oprea
Hotel Furnica
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în Dorobanți. Statul nu e interesat
Screenshot 2025-10-31 221640
„Exil de lux” pentru prințul căzut în dizgrație. Regele Charles îi oferă fratelui său Andrew sume cu șase cifre și o rentă anuală
steluta coposu, sora lui corneliu coposu
Mesajul Familiei Regale după moartea Rodicăi Coposu. Când va fi înmormântată sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu
Recomandările redacţiei
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri...
nicusor dan
Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne...
Russian Foreign Ministry'S Spokeswoman Zakharova Gives Briefing On Foreign Policy
„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că...
om de zapada
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun...
Ultimele știri
Cadou de neuitat de Sărbători pentru un jucător la loterie din SUA: A câştigat al doilea cel mai mare jackpot din istorie
David Popovici, nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”
Vladimir Putin salută „intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în lupta pentru Kursk, într-un mesaj de Anul Nou pentru Kim Jong-un
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine &quot;iarna secolului&quot;, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4...
Adevărul
Trump vrea să-i arate lui Putin, prin exemplul dictatorului din Belarus, ce ar putea câștiga dintr-un acord...
Playtech
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Pro FM
Adevărul despre zvonurile de nuntă ale lui Cher. Ce spune artista despre diferența de vârstă dintre ea și...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Orașul care a dat lumii un colind de Crăciun a fost distrus de Rusia
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Celine Dion, de nerecunoscut într-o apariție de Ajunul Crăciunului. A parodiat un monolog din „Grinch” şi a...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...