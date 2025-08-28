Scăderea numărului de polițiști locali, posturi reduse cu 25% și permis reținut pentru restanțe la amenzi. Cum arată reforma locală

Guvernul urmează să adopte reforma administrativ-teritorială, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului. Între timp, pe parcursul zilei de joi, 28 august, a fost publicată o variantă aproape finalizată a acestui proiect. Digi24.ro vă prezintă principalele măsuri rămase în acest proiect.

Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale va fi spart în șase proiecte distincte care au fost trimise Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ pentru avizare. Detalii, aici.

Între timp, a fost publicată varianta aproape finalizată a reformei administrativ-teritoriale, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri. Proiectul poate fi consultat aici.

Guvernul urmează să adopte proiectele în ședința de vineri, 29 august, iar săptămâna viitoare să își asume răspunderea printr-o procedură specială în Parlament.

Măsuri care îi vizează pe funcționarii publici

Deși în proiectul publicat joi se arată că posturile din administrația locală vor fi reduse cu 20%, surse Digi24.ro au transmis că în varianta finală acest procent s-ar putea majora la 25%.

Acest lucru se întâmplă pentru că Guvernul a schimbat modul în care stabilește schemele de personal, raportându-se la datele Institutului Național de Statistică, nu la datele ultimului referendum.

O altă măsură cuprinsă în acest proiect se referă la evaluarea periodică a funcționarilor publici și la introducerea mandatelor limitate (pentru înalții funcționari publici și posturile de conducere sensibile din administrația publică centrală).

Se are în vedere, potrivit proiectului, posibilitatea ca funcționarii publici să fie verificați o dată la 4 ani cu privire la cunoștințele legate de actele normative pe care le au în fișa postului. Prin excepție, proiectul le dă posibilitatea șefilor de instituții să își verifice angajații anual.

Guvernul introduce și posibilitatea ca, în anumite cazuri, să poată fi angajați funcționari part-time.

În același timp, se vor reduce cu unu numărul de consilieri personali din cabinetele demnitarilor din administrația publică centrală și vor fi reduși consilierii din administrația publică locală în funcție de numărul de locuitori.

„Această măsură generează o reducere a numărului total de posturi la cabinetul demnitarilor din administraţia centrală și locală de 6.060 de posturi, respectiv o reducere estimată a cheltuielilor salariale pe ultimele 4 luni ale anului 2025 de 193.920.000 lei și o economie anuală de 581.760.000 lei”, potrivit proiectului citat.

Săli de jocuri de noroc în localități, cu aprobare

Reprezentanții administrației locale vor putea decide dacă în localitatea lor e necesar să existe sau nu săli de jocuri de noroc. Proiectul lasă la latitudinea Consiliului Local să stabilească zona în care sălile vor fi amplasate sau poate interzice complet aceste activități.

„Măsura are o valoare normativă de descurajare a extinderii necontrolate a jocurilor de noroc, în special în localitățile mici, zone defavorizate sau cartiere vulnerabile social, unde acest fenomen este corelat cu accentuarea inegalităților, apariția dependențelor patologice, scăderea calității vieții și slăbirea coeziunii comunitare”, potrivit expunerii de motive a reformei locale.

Scăderea numărului de polițiști locali. Cei cu restanțe la amenzi vor putea rămâne fără permis

Din proiectul Guvernului mai reiese că numărul de polițiști locali va fi redus, astfel:

Un post pentru fiecare 1.200 de locuitori din orașe, municipii, sectoare și comune;

Un post pentru fiecare 6.500 de locuitori din județe;

Localitățile cu sub 4.500 de locuitori nu pot înființa poliție locală, decât dacă asigură cheltuielile din fonduri proprii;

În același timp, șoferii care nu își plătesc amenzile vor rămâne fără permis, dacă există întârzieri mai mari de 90 de zile.

„Se reglementează faptul că deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”, potrivit proiectului citat.

În același timp, dacă un șofer are permisul suspendat din alte cauze, iar perioada expiră, acesta tot nu va putea conduce dacă are amenzi neplătite.

Însă șoferii își vor putea reduce perioada de suspendare (dacă suspendarea a venit în urma unor contravenții) a dreptului de a conduce dacă „prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local (...), inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce”, se mai arată în proiectul citat.

„Neachitarea amenzilor poate duce la suspendarea temporară a dreptului de a conduce, ca măsură de presiune pentru recuperarea creanțelor”, se arată în proiectul citat.

În plus, amenzile restante de 3 luni vor fi majorate cu 30%, iar dacă nu vor fi plătite după 6 luni, vor mai primi o altă majorare, tot de 30%.

Autoritățile vor putea folosi drone pentru a inspecta terenul

Unitățile administrativ-teritoriale vor putea lua mai ușor în gestiune terenuri sau clădiri din domeniul public al statului. Acestea vor trebui să achite un avans de 25% din sumă, iar diferența în 10 ani.

În același, unitățile administrativ teritoriale vor putea face schimburi de „bunuri mobile, fără plata contravalorii, în cazul în care bunul a fost achiziționat în cadrului unui proiect finanțat” prin fonduri europene sau PNRR.

Proprietarii clădirilor fără autorizații de construire vor fi obligați să plătească impozit și vor fi obligați să își declare toate clădirile, altfel riscă un impozit majorat cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere.

Autoritățile administrației publice locale vor putea efectua inspecții pe teren și prin imagini satelitare, drone, și alte tehnologii pentru identificarea clădirilor fără autorizație sau nedeclarate.

„Se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizaţie. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activităţi”, potrivit proiectului citat.

Proiectul poate fi citit în integralitate, cu tot cu expunerea de motive, aici.

