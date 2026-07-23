Săptămâna trecută, ONG-ul Garda Națională de Mediu din Republica Moldova a anunțat descoperirea a tone de deșeuri din plastic și medicale la o groapă de gunoi de peste Prut. Printre deșeuri s-au numărat și 116 permise emise de România. Digi24.ro a vorbit cu reprezentanții DGPCI și cei ai Prefecturii Vaslui pentru a înțelege traseul documentelor care trebuiau casate.

ONG-ul a publicat atunci înregistrare video de la groapa de gunoi, cerând autorităților să ia măsuri imediate. Activiștii din cadrul organizației au relatat că au fost chemați la Porumbeni din cauza deșeurilor medicale găsite în gunoi. La sosire, au găsit într-adevăr tone de plastic și instrumente medicale, precum și numeroase permise de conducere românești.

În urma publicării imaginilor, autoritățile din România și Republica Moldova au demarat o anchetă de amploare prin care să stabilească dacă acele documente mai erau valide și cum au juns la acea groapă de gunoi.

Contactat de către digi24.ro, Marius Petrache, reprezentantul DGPCI a explicat că este în curs o anchetă, iar documentele găsite în Republica Moldova nu erau valide.

„Au fost identificate 116 permise de conducere. Acestea au fost predate prin procesul de distrugere a arhivei”. Întrebat despre ce fel de permise era vorba, Petrache a adăugat: „Vorbim despre acte care nu se mai aflau în termenul de valabilitatea, au fost radiate pentru că persoanele și-au schimbat datele de identificare, cum ar fi numele în urma căsătoriei sau au adăugat o nouă categorie pe permisul de conducere”

Reprezentantul DGPCI a mai punctat că acum este o anchetă în curs, o echipă a Direcției a fost în Vaslui în urma apariției informației în spațiul public. În urma verificării tuturor circumstanțelor, autoritățile române, împreună cu cele din Republica Moldova vor decide cum vor fi distruse definitiv aceste documente.

Digi24.ro l-a contactat și pe prefectul de Vaslui, Adrian Șerban, numit recent în funcție.

Reprezentantul Guvernului a declarat: „De toate evenimentele petrecute se ocupă de DGPCI, nu avem niciun document aici, nu e lăsat vre-un document, nu avem un rezultat in urma verificărilor, deocamdată.

Prefectul a declarat că acum este un nou contract cu o firmă care se va ocupa de casarea documentelor din arhivă. De asemenea Șerban a punctat că reprezentanții DGPCI au luat legătura cu omologii din Republica Moldova și au fost făcute verificări încrucișate.

O investigație despre drumul permiselor de la Prefectura Vaslui la groapa de gunoi a fost făcută și de către jurnaliștii de la Radio Europa Liberă Moldova.

Administratorul firmei vasluiene, Sorin Radu, insistă în discuția cu jurnaliștii de peste Prut că nu a știut că în sacii cu documente pe care i-a preluat de la Prefectura Vaslui se aflau și permise.

„A fost o greșeală. Este vorba de 116 permise și 30 și ceva de fragmente de documente. Gândiți-vă că, pentru cineva care se ocupă de deșeuri, sub un kg de plastic nu înseamnă absolut nimic. Ele au fost uitate în câteva dosare”, ne-a relatat Radu.

El mai spune că, în total, a ridicat aproximativ 800 kg de deșeuri, pentru care a primit 0,25 RON/kg. Adică în jur de 1.000 lei românești sau 4.000 de lei moldovenești.

Sorin Radu susține că, după ce a balotat ceea ce el credea că e hârtie, a expediat marfa companiei moldovene Candelux, cu care spune că are „o relație comercială corectă, este un partener OK”.

Editor : A.R.