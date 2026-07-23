Live TV

Exclusiv Cum au ajuns 116 permise românești la o groapă de gunoi din Republica Moldova. Explicațiile DGPCI și ale Prefecturii Vaslui

Data actualizării: Data publicării:
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Săptămâna trecută, ONG-ul Garda Națională de Mediu din Republica Moldova a anunțat descoperirea a tone de deșeuri din plastic și medicale la o groapă de gunoi de peste Prut. Printre deșeuri s-au numărat și 116 permise emise de România. Digi24.ro a vorbit cu reprezentanții DGPCI și cei ai Prefecturii Vaslui pentru a înțelege traseul documentelor care trebuiau casate. 

ONG-ul a publicat atunci înregistrare video de la groapa de gunoi, cerând autorităților să ia măsuri imediate. Activiștii din cadrul organizației au relatat că au fost chemați la Porumbeni din cauza deșeurilor medicale găsite în gunoi. La sosire, au găsit într-adevăr tone de plastic și instrumente medicale, precum și numeroase permise de conducere românești.

În urma publicării imaginilor, autoritățile din România și Republica Moldova au demarat o anchetă de amploare prin care să stabilească dacă acele documente mai erau valide și cum au juns la acea groapă de gunoi. 

Contactat de către digi24.ro, Marius Petrache, reprezentantul DGPCI a explicat că este în curs o anchetă, iar documentele găsite în Republica Moldova nu erau valide. 

„Au fost identificate 116 permise de conducere. Acestea au fost predate prin procesul de distrugere a arhivei”.

Întrebat despre ce fel de permise era vorba, Petrache a adăugat: „Vorbim despre acte care nu se mai aflau în termenul de valabilitatea, au fost radiate pentru că persoanele și-au schimbat datele de identificare, cum ar fi numele în urma căsătoriei sau au adăugat o nouă categorie pe permisul de conducere”

Reprezentantul DGPCI a mai punctat că acum este o anchetă în curs, o echipă a Direcției a fost în Vaslui în urma apariției informației în spațiul public. În urma verificării tuturor circumstanțelor, autoritățile române, împreună cu cele din Republica Moldova vor decide cum vor fi distruse definitiv aceste documente. 

Digi24.ro l-a contactat și pe prefectul de Vaslui, Adrian Șerban, numit recent în funcție. 

Reprezentantul Guvernului a declarat: „De toate evenimentele petrecute se ocupă de DGPCI, nu avem niciun document aici, nu e lăsat vre-un document, nu avem un rezultat in urma verificărilor, deocamdată. 

Prefectul a declarat că acum este un nou contract cu o firmă care se va ocupa de casarea documentelor din arhivă. De asemenea Șerban a punctat că reprezentanții DGPCI au luat legătura cu omologii din Republica Moldova și au fost făcute verificări încrucișate. 

O investigație despre drumul permiselor de la Prefectura Vaslui la groapa de gunoi a fost făcută și de către jurnaliștii de la Radio Europa Liberă Moldova. 

Administratorul firmei vasluiene, Sorin Radu, insistă în discuția cu jurnaliștii de peste Prut că nu a știut că în sacii cu documente pe care i-a preluat de la Prefectura Vaslui se aflau și permise.

„A fost o greșeală. Este vorba de 116 permise și 30 și ceva de fragmente de documente. Gândiți-vă că, pentru cineva care se ocupă de deșeuri, sub un kg de plastic nu înseamnă absolut nimic. Ele au fost uitate în câteva dosare”, ne-a relatat Radu.

El mai spune că, în total, a ridicat aproximativ 800 kg de deșeuri, pentru care a primit 0,25 RON/kg. Adică în jur de 1.000 lei românești sau 4.000 de lei moldovenești.

Sorin Radu susține că, după ce a balotat ceea ce el credea că e hârtie, a expediat marfa companiei moldovene Candelux, cu care spune că are „o relație comercială corectă, este un partener OK”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
2
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
Zohran Mamdani
3
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
4
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Actrița Kaylee Hottle
5
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
Digi Sport
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Incidente după Argentina - Spania
CM 2026. FIFA a deschis o procedură disciplinară împotriva Argentinei dupe incidentele de la finala Cupei Mondiale
Péter Szijjarto, la Moscova alături de Vladimir Putin
Ungaria a deschis o anchetă privind legăturile fostului ministru de Externe Szijjarto cu Rusia
N09 CIUCU CONTROL JUDICIAR-SINC_00881
Ciprian Ciucu, la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță: „Nu e în regulă ce se întâmplă azi în România”
Firefighters operate during a fire in the Fontainebleau Forest - Noisy-sur-Ecole
Doi suspecți au recunoscut că au provocat incendii distincte la Fontainebleau. Șase persoane, reținute, inclusiv un pompier voluntar
ursoaica cu doi pui
Urs semnalat în Baia Mare. A fost emis mesaj RO-Alert, iar echipajele de intervenție intervenit în zonă
Recomandările redacţiei
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul...
mesaj ro-alert
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert...
Claudia Ciobanu, absolventă a specializării Asistență Medicală Generală și șefă de serie la UMF Iași
„Asta nu e medicină!” Discurs manifest al unei absolvente a UMF...
Offshore wind turbines near Dutch coast with buoy
România pregătește concesionarea primelor perimetre eoliene din Marea...
Ultimele știri
Artiști neplătiți după o gală organizată de o consilieră județeană din Iași: Înainte de a face publică situația, s-a ales dialogul
O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.000 de euro
Primele declarații ale lui Rubio și Lavrov după întâlnirea la care au discutat despre războiul din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Când te apuci de muncă?” Răspunsul tranșant al Ioanei Ginghină pentru un urmăritor care a criticat-o după ce...
Cancan
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Fanatik.ro
Și-a găsit echipă după un an și șapte luni de coșmar la Dinamo: ”M-am gândit să renunț!”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Taxe pe trofeul CM! Câți bani oprește fiscul american din premiul Spaniei după câștigarea Cupei Mondiale
Adevărul
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în...
Playtech
Unde merită să te muți pentru un salariu mai bun. Diferența pe care mulți o descoperă abia după ce își...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
Pro FM
Jessie J și Chanan Colman s-au despărțit după cinci ani de relație. Anunțul vine la scurt timp după ce...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
Adevarul
De ce și-a schimbat Ucraina șeful armatei în plin război. Lecția pe care România nu vrea să o învețe
Newsweek
Județele în care pensia e mult peste medie. De ce unii pensionari iau cu 2.000 de lei mai mult ca alții?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur, a avut un accident cu rulota în drum spre un festival. „Am...