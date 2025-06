Cum au fost înșelați zeci de oameni cu mașini puse la vânzare online: „Toate datele erau conforme cu realitatea. Am plătit integral”

Înșelăciuni cu mașini de vânzare pe internet. Este o nouă escrocherie pe care au descoperit-o polițiștii. Suspecții se foloseau de datele și pozele cu autoturisme ale unei firme reale și le cereau celor interesați bani în avans. Pentru a nu fi prinși, foloseau inclusiv conturi deschise, în mod abuziv, pe numele unor persoane fără adăpost și retrăgeau imediat sumele. În total au fost înșelate 44 de persoane. Trei suspecți au fost reținuți inițial de anchetatori și lăsați apoi de magistrați sub control judiciar.

Escrocii aveau un plan bine pus la punct. Ei preluau imagini cu mașinile de vânzare de la o firmă care vindea autoturisme puse sub sechestru. Indivizii scădeau prețul pentru ca oferta să fie de nerefuzat. Ulterior, așteptau să fie contactați de șoferii interesați. Printre păgubiți, proprietarul unui ONG care voia să cumpere o mașină pentru a ajunge mai ușor la bătrânii care au nevoie de ajutor la domiciliu.

Păgubit: Ca orice om prevăzător, am început să fac toate investigațiile. Am căutat dosarul de lichidare pe just.ro, era. Am căutat firma care era în lichidare, exista. Toate datele erau conforme cu realitatea. Am plătit integral. Vreo 8 mii de euro. Când să mă duc la punerea în posesie, atunci am aflat că e țeapă. Banii ieșeau din cont instantaneu. Conturile erau făcute pe numele unor persoane nevoiașe.

De cealaltă parte, adevăratul proprietar al firmei de insolvență, povestește că mai bine de un an și jumătate a trăit un coșmar după ce păgubiții l-au sunat nervoși pentru a-și recupera banii.

Proprietarul firmei: Au fost persoane care au venit peste noi în birou, au fost persoane care ne-au sunat să ne spună să le dăm noi banii, că nu fac plângere penală, au fost persoane care ne-au amenințat că vor veni după noi să își recupereze banii. Erau zile în care se răspundea la câte 10-12 telefoane de la persoane care se confruntau cu această situație. Erau persoane la care trebuia să le explici ce au de făcut, că trebuie să meargă la poliție.

În total, escrocii ar fi obținut peste 100 de mii de euro, de la 40 de păgubiți. Polițiștii au intrat pe fir și au săltat 3 suspecți. Deocamdată păgubiții nu și-au recuperat banii. Autoritățile le recomandă oamenilor să fie atenți la ofertele care par prea bune ca să fie adevărate.

Cătălina Toma - purtător de cuvânt Poliția Capitalei: Evitați să trimiteți sume de bani în avans, indiferent de motivul invocat de presupusul vânzător. Este esențial să verificați autenticitatea anunțului, să vă asigurați că mașina există în realitate.

Poliția a deschis un dosar penal pentru înșelăciune.

