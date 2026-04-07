Cum au obținut cercetătorii britanici un medicament pentru Parkinson din deşeuri plastice

Cum funcţionează procesul Rezultatele şi limitele studiului Un efort mai amplu de valorificare a plasticului

Deşeurile din plastic ar putea deveni o resursă utilă pentru producerea de medicamente. O echipă de cercetători a demonstrat că un tip comun de plastic (PET) poate fi transformat, în laborator, într-un tratament esenţial pentru boala Parkinson, deschizând o posibilă direcţie pentru producţia farmaceutică mai prietenoasă cu mediul.

O echipă coordonată de cercetători de la Univesitatea din Edinburgh, din Scoţia, a dezvoltat o metodă prin care bacterii modificate genetic pot transforma plasticul în levodopa, un medicament utilizat frecvent pentru controlul simptomelor motorii din boala Parkinson, scrie News.ro.

Rezultatele au fost publicate în numărul din luna martie a revistei Nature Sustainability.

Cum funcţionează procesul

Materia primă utilizată este polietilen tereftalatul (PET), un tip de plastic folosit pe scară largă în sticle şi ambalaje, care s-a acumulat în cantităţi mari în mediu. În mod obişnuit, levodopa este produsă prin procese care depind de combustibili fosili.

Procesul nu este unul direct. Mai întâi, plasticul PET este descompus în componentele sale chimice, inclusiv acid tereftalic (TPA). Cercetătorii au creat apoi o cale metabolică nouă în bacteria Escherichia coli (E. coli), respectiv o succesiune de reacţii chimice controlate de enzime. Această modificare permite bacteriei să preia TPA şi să îl transforme în medicamentul levodopa. Procedura implică utilizarea a două tulpini bacteriene, aplicate succesiv.

Rezultatele şi limitele studiului

Studiul reprezintă, în acest stadiu, o demonstraţie a conceptului realizată în laborator, fiind necesare etape suplimentare pentru a adapta metoda de producţie la scară industrială. Totuşi, rezultatele arată că reciclarea bazată pe bacterii poate produce substanţe cu valoare ridicată pentru fabricarea medicamentelor.

Cercetătorii subliniază că, chiar dacă întreaga producţie globală de levodopa ar proveni din acest proces, impactul asupra cantităţii totale de deşeuri plastice ar fi limitat, având în vedere cele aproximativ 100 de milioane de tone de deşeuri de plastic eliminate anual.

Un efort mai amplu de valorificare a plasticului

Metoda face parte dintr-un efort mai amplu de a transforma plasticul în produse utile, în loc ca acesta să ajungă în mediu sau în gropile de gunoi.

Aceeaşi echipă demonstrase anterior că bacteria E. coli poate fi modificată pentru a transforma plasticul PET în paracetamol, ceea ce indică un potenţial extins al acestor tehnologii.

În paralel, există cercetări pentru dezvoltarea unor materiale plastice mai uşor degradabile, încă din faza de producţie.

Studiul a fost finanţat parţial de Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) din Marea Britanie, parte a agenţiei guvernamentale UK Research and Innovation (UKRI).

Editor : Ana Petrescu

După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante
