Cum au păcălit trei bărbați o femeie din București și i-au furat peste jumătate de milion de lei

Trei bărbaţi cu vârste între 23 şi 38 de ani sunt cercetaţi de poliţiştii din Bucureşti după ce ar fi indus în eroare o femeie de 72 de ani, pretinzând că sunt poliţişti şi reprezentanţi ai Băncii Naţionale şi susţinând că trebuie să îşi „securizeze” banii din conturi întrucât cineva vrea să-i fure. Ei au preluat banii de la locuinţa femeii, provocându-i un prejudiciu de peste 553.000 de lei. Doi dintre suspecţi au fost duşi la audieri, unul fiind reţinut, în timp ce al treilea este căutat.

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 8 Poliţie, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în executare, miercuri, două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se fac cercetări privind înşelăciune şi complicitate la înşelăciune, scrie News.ro.

„Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 25 martie - 7 mai 2026, trei bărbaţi, în vârstă de 23, 29 şi, respectiv, 38 de ani, ar fi indus în eroare o femeie, în vârstă de 72 de ani, prin folosirea unor calităţi mincinoase, ca fiind reprezentanţi ai unor instituţii, precum şi prin folosirea unor mijloace frauduloase (transmiterea prin intermediul unei aplicaţii online a unor fotografii cu legitimaţii, citaţii şi alte înscrisuri falsificate). Astfel, bănuiţii ar fi determinat-o să retragă mai multe sume de bani din conturile sale bancare şi să le înmâneze unei persoane, cu pretinsul scop de a securiza aceste sume, întrucât ar fi avut loc o tentativă de fraudă asupra conturilor bancare aparţinând acesteia", arată Poliţia Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, suspecţii s-au dat drept poliţişti şi reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, deşi nu aveau aceste calităţi, dar au trimis prin WhatsApp fotografii cu legitimaţii, citaţii şi alte documente false. Astfel, ei au convins victima că cineva încearcă să îi fure banii din conturile bancare şi că este necesar să îi „securizeze”.

Din cercetări, s-a stabilit că valoarea prejudiciului este de peste 553.000 de lei.

În urma percheziţiilor de miercuri, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care telefoane mobile şi 19.000 de lei, provenienţa sumei neputând fi justificată.

De asemenea, doi dintre bănuiţi, în vârstă de 23, respectiv 29 de ani, au fost găsiţi şi duşi la audieri.

Ulterior, bărbatul de 29 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cel de-al treilea suspect, un cetăţean moldovean de 38 de ani, este căutat. El ar fi preluat de la locuinţa victimei sumele de 250.000 de lei, respectiv 245.000 de lei, afirmă sursele judiciare.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 8 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru înşelăciune şi complicitate la înşelăciune.

Editor : B.E.