Rusia a organizat alegeri pentru Duma de Stat (n.red. Parlamentul rus) pentru prima dată de când a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina. Dacă în Rusia partidul lui Putin (Rusia Unită) a câștigat detașat, în România rușii care și-au exprimat dreptul au ales alt partid.

Rușii stabiliți în România și, cel mai probabil, diplomații care au mai rămas la post în București au mers să-și aleagă noii deputați. Partidul lui Putin a obținut majoritatea absolută în Rusia.

În schimb, cei care au mers să voteze la secția deschisă în Capitala noastră au ales un alt partid. Și nu, nu a fost singurul partid considerat puțin altfel decât cele supuse direct dictatorului rus( Novâie Liudi/Oameni Noi).

Dintre cei 99 de oameni care au aruncat buletinele în urna de votare din București, cei mai mulți au ales cel mai anacronic partid din Rusia, Partidul Comunist din Federația Rusă. Acesta militează, printre altele, pentru restabilirea controlului pe care îl avea URSS asupra întregului bloc comunist.

Comuniștii au reușit să devanseze partidul „Rusia Unită” doar în România, obținând 30 de voturi din 99, iar în celelalte 39 de țări, primul loc la alegeri a fost ocupat de „Oamenii Noi”. „Verstka” a realizat o hartă interactivă cu toate rezultatele alegerilor din străinătate, care sunt publicate în prezent în sistemul CEC.

Printre țările în care „Unitatea Rusiei” a pierdut se numără destinații populare pentru relocare. Multe dintre țările în care „Rusia Unită” a pierdut au devenit destinații populare pentru ruși după începerea invaziei pe scară largă în Ucraina. De exemplu, „partidul puterii” a pierdut în fața partidului „Oameni Noi” în Armenia, Kazahstan, Muntenegru, Portugalia, Spania, Serbia și Thailanda.

Rezultatul votului din diaspora în cadrul alegerilor pentru Duma de Stat poate fi urmărit pe această hartă interactivă.

Editor : A.R.