Marcenarul Horațiu Potra, apropiat al lui Călin Georgescu, a dat explicații la Realitatea TV despre proveniența milioanelor de euro găsiți de procurori în podea, în urma perchezițiilor. Potra nu a putut spune, însă, și de ce avea ilegal un arsenal de arme.

„Într-adevăr, da, s-au găsit sume de bani. Vreau să spun că sunt plecat din România din '92 și până în 2019 nu am avut reședința în România. În '94 mi-a expirat buletinul și mi-am mai făcut buletin românesc doar în 2019. Până atunci nu am avut reședința în România. Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru președinți în Africa, toți banii i-am adus în România. Și nu mă obligă nimeni să îmi țin banii în bancă.

Toți banii pe care i-am câștigat – am acte pe ei. Din 2011 până în 2018 am avut un contract cu vărul actual al regelui din Qatar, văr primar cu regele. Am fost consultant în securitate pentru familia lui, mă plătea 45.000 de dolari pe lună.

Cu privire la arme, nu vreau să declar nimic, o să îmi asum nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar mai vreau să zic o vorbă. Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate”, a spus Potra.

47 de percheziții au avut loc miercuri în mai multe județe din țară la Horaţiu Potra şi mercenarii lui.

Procurorii de la Parchetul General au găsit mari sume de bani, arme şi muniţie la apropiaţi ai lui Călin Georgescu. Într-un imobil locuit de mercenarul Horaţiu Potra şi fiul său au fost descoperite arme şi muniţie ascunse într-o cameră secretă.

De asemenea, într-un seif ascuns sub podeaua casei, au fost găsite teancuri cu bani, în total peste un milion de euro.

Horațiu Potra a mai fost vizat de astfel de acțiuni ale Parchetului General în legătură cu suspiciuni pe care le au procurorii. Au mai fost percheziții la acesta - ultimele, chiar în cursul săptămânii trecute, într-un dosar de evaziune fiscală.

