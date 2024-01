Cum explică Ministerul Muncii că numerologia și astrologia sunt recunoscute ca ocupații oficiale

Ministerul Muncii transmite luni, într-un comunicat, că numerologia și astrologia au intrat în Codul Ocupațiilor din România prin decizii ale miniștrilor Muncii din 1995 și 2023. Aceste profesii sunt recunoscute în majoritatea țărilor europene, mai precizează ministerul.

„Profesia de astrolog a fost reglementată în COR în 1995 prin ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică nr. 1938/1949 publicat în Monitorul Oficial nr. 272/23.11.1995.

Profesia de numerolog a fost introdusă în COR prin ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică în ianuarie 2023 publicat în Monitorul Oficial nr. 135/16.II.2023 pe baza documentației depuse de Asociația Numerologilor din România cu avizul favorabil al Asociației Naționale a Comitetelor Sectoriale din România”, transmite Ministerul.

Potrivit Ministerului Muncii, cele două profesii sunt recunoscute în cele mai multe țări europene.

„Ocupațiile de astrolog și numerolog sunt recunoscute în majoritatea țărilor UE și se regăsesc în Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor – ISCO 08 și în Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor și Ocupațiilor Europene (ESCO) la aceeași Grupă 5161: Astrologi, prezicători și asimilați, după cum urmează:

-astrolog, cod ESCO 5161.1;

-numerolog se regăsește ca fiind ocupație ce se regăsește printre exemplele de ocupații care pot fi încadrate în aceeași grupă 5161 Astrologi, prezicători și asimilați”, mai precizează Ministerul.

Rectorul UBB critică decizia Ministerului Muncii

Într-o intervenție la Digi24, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Daniel David, a criticat dur decizia Ministerului Muncii de a considera drept „ocupaţii” legal recunoscute pe cea de numerolog sau astrolog, decizie pe care o consideră „halucinantă”.

„Suntem într-un moment foarte periculos, în care Ministerul Muncii pune pe piaţă tot felul de ocupaţii care vin zona obscurantismului. Asociaţia Psihologilor a ieşit şi a spus, eu am spus. Nu a fost uşor, că reacţiile au fost, vă daţi seama, pe măsură din partea celor pe care i-am criticat. Nu a văzut nicio mişcare mai serioasă în spaţiul media, dar dacă am fi făcut, poate, zece-douăzeci de universităţi, venea şi Academia Română, cu o poziţie şi am fi sus mă, oamenilor, înţelegeţi că ceea ce faceţi este halucinant? Ce vreţi de fapt de la o ţară care are ocupaţia de astrolog şi numerolog? Adică de ce ne mirăm de aceste rezultate? Să vă întreb altfel: voi înţelegeţi că în această ţară avem ocupaţia, recunoscută de stat, de numerolog şi astrolog? De ce ne mirăm că avem aceste realităţi sociale: rezultatele la PISA, nostalgia faţă de comunism, polarizările sociale, polarizările economie.. Asta-i ţara!”, a afirmat Daniel David.

El este de părere că oamenii de ştiinţă trebuie să, iasă în spaţiul public şi că nu lase scena publică „la dispoziţia obscurantismului”.

„Foarte confortabil să fii un om de ştiinţă, academician, profesor, să stai în turnul de fildeş în care să te întâlneşti cu 30-40 de studenţi care rareori te provoacă”, mai spune Daniel David, care crede că instituţiile de cultură trebuie aibă poziţii publice împotriva pseudo-ştiinţei.

