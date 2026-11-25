Printre obligațiile impuse de judecători în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, ajuns în arest la domiciliu, se numără obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Digi24.ro a consultat Legea care vizează mecanismul de monitorizare electronică.

Dispozitivul electronic de supraveghere - sau brățara electronică - a fost introdus în primă fază pentru agresorii din cazurile de violență domestică, iar mecanismul a fost extins începând cu anul 2024 și pentru inculpații aflați sub control judiciar sau în arest la domiciliu.

„Dacă instanța va dispune pentru genul acesta de inculpat monitorizarea electronică, vom putea evita cazuri celebre gen Cherecheș, fugar care a decis să plece din țară înainte de a fi dată soluția definitivă de către instanță. Cu cât mai puține sonore cazuri de fugari vom avea, cu atât mai bine ne va fi”, spunea pe această temă fosta ministră a Justiției, Alina Gorghiu, într-un interviu acordat Digi24 în octombrie 2024.

În acest moment, Codul de procedură penală le permite judecătorului de drepturi și libertăți, judecătorului de cameră preliminară sau instanței de judecată să poată dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere.

În general, pot fi folosite două tipuri de dispozitive electronice de supraveghere: mobile sau fixe.

Dispozitivul electronic de supraveghere mobil - sau brățara electronică - se montează pe glezna persoanei supravegheate, cu două excepții: când montarea pe gleznă nu este fizic posibilă sau când este contraindicată medical. Atunci, brățara se montează pe braț.

Dispozitivul electronic de supraveghere fix - se montează în imobilul în care se execută arestul la domiciliu sau în imobilul de care persoana supravegheată nu are voie să se apropie.

Dispozitivul electronic transmite într-un sistem informatic datele de identificare ale dispozitivului electronic de supraveghere, datele de localizare, datele privind starea tehnică a dispozitivului și alerte, atunci când este cazul.

Alertele, în cazul arestului la domiciliu, sunt clasificate astfel:

Alertă de părăsire a imobilului, atunci când se constată că dispozitivul de supraveghere purtat de persoana supravegheată este în afara imobilului;

Alertă de depășire a perimetrului, generată atunci când se constată prezența dispozitivului în afara itinerarului sau limitei teritoriale stabilite;

Alertă de defecțiune, generată atunci când se pierde semnalul dispozitivului sau se constată oricare alte defecțiuni.

Alerta conține datele de localizare ale dispozitivului în momentul declanșării alertei, date de localizare actualizate în dinamică sau date de localizare din ultimele 24 de ore.

În momentul în care este declanșată o alertă, de exemplu de părăsire a imobilului, dispeceratul poliției preia date precum: numele și prenumele persoanei care poartă dispozitivul, CNP, adresa, cetățenia, sexul, semne fizice particulare, fotografia, numărul de telefon sau date despre mandatul în baza căruia se află în arest la domiciliu.

„În scopul verificării respectării măsurii arestului la domiciliu, organele de ordine publică şi organul de supraveghere au dreptul să pătrundă în imobilul unde se execută măsura, fără acordul persoanei supravegheate sau al persoanelor care locuiesc împreună cu aceasta”, potrivit Legii care reglementează monitorizarea electronică.

În cazul lui Călin Georgescu, fiind plasat în arest la domiciliu, legea le permite polițiștilor să se deplaseze la locuința lui pentru o verificare inopinată „în orice moment al zilei”.

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Editor : M.G.