Live TV

Cum funcționează evaziunea fiscală din ride-sharing. Schema care a atras sute de șoferi din vestul țării, acum anchetată de DNA

Data publicării:
sofer, ride sharing
Foto: Shutterstock

Sute de șoferi din vestul țării au fost atrași în schema de evaziune fiscală anchetată de Direcția Națională Anticorupție cu promisiunea că vor câștiga mai mult decât în situația în care să încheie un contract de muncă. Cei care controlau companiile de ride-sharing  primeau săptămânal de la șoferi o taxă fixă de 70 de lei și 10% din încasările acestora. Schema a funcționat până în momentul în care au intrat procurorii DNA pe fir. 

800 de șoferi din Timiș și Arad ar fi colaborat cu firmele anchetate în prezent de Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind acuzate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei.

Potrivit unor surse judiciare, șoferii ar fi fost atrași de promisiunea că puteau obține venituri mai mari decât cele pe care le-ar fi câștigat dacă ar fi avut contracte de muncă.

Șoferii ar fi fost puși, ulterior, să cedeze cu titlu gratuit mașinile lor către companiile anchetate de DNA.

Acestea se ocupau de obținerea avizelor pentru transport și cu înscrierea pe platformele de ride-sharing, au mai explicat surse judiciare pentru Digi24.ro.

Șoferii erau puși să le plătească săptămânal celor care coordonau companiile anchetate de DNA o sumă fixă, de 70 de lei, și un comision de 10% din venituri. 

Restul sumelor de bani din încasări, potrivit surselor citate de Digi24.ro, ajungeau cash la șoferi.

Patru persoane erau în spatele companiilor anchetate de DNA. 

Cu cei 70 de lei și comisionul de 10% primiți săptămânal, acestea au ajuns să obțină sume mari de bani cu care achiziționau proprietăți imobiliare sau mașini de lux.

Această activitate continua timp de un an, până când compania respectivă intra în vizorul autorităților. Ulterior, activitatea și flota de autoturisme era mutată pe o nouă companie.

Noile companii erau înființate pe numele unor oameni care primeau 1.000 de lei săptămânal sau lunar, în așa fel încât cele patru persoane să se ascundă de anchetatori, au mai subliniat sursele judiciare citate de Digi24.ro.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
5
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digi Sport
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Explicațiile lui Emanuel Ungureanu despre plângerea penală pentru...
Luca Protopopescu
Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte decide joi dacă sesisează Curtea Constituțională privind...
Russian President Vladimir Putin meets with Leonid Pasechnik, Moscow-installed leader of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region, in Moscow
Putin, umilit pe scena internațională. Summitul ruso-arab, anulat...
Ultimele știri
Odesa, plasată sub administrare militară de către Volodimir Zelenski, pe fondul unui conflict cu primarul orașului-port
Italia a furnizat Rusiei materii prime importante folosite la rachetele Iskander, una dintre cele mai mari amenințări pentru Ucraina
Ministrul Apărării, discuții cu omologul spaniol. Moșteanu „apreciază participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă NATO în România”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cristian Popescu Piedone, la DNA.
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată. Fostul șef ANPC ar fi anunțat angajații unui hotel din Sinaia că vine în control
dna
Percheziţii DNA la firme din Timişoara, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 30 de milioane de lei
Uber-Bolt-Yango-Clever-Romania-lege-modificari-1170x658
Fraude în ride-sharing: firmă din Constanța, cu 500 de mașini pe hârtie, doi angajați și un patron de 124 de ani. Ce spune șeful DGAF
Banner cu cartea lui Nicolae Ciucă "Un ostaș în slujba țării" pe un câmp în apropierea Autostrăzii A2 // Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin care a fost promovat Nicolae Ciucă. Reacții din PNL
masina de politie
Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce ar fi sustras 400 litri de motorină. Cercetări extinse după descoperirile de la percheziții
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Fanatik.ro
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael...
Adevărul
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând...
Playtech
Care dintre cele trei vehicule trece primul prin intersecție? Întrebarea, o capcană pentru şoferi
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
S-a terminat! Posibila adversară a României și-a dat afară selecționerul, după o umilință istorică
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în...
Newsweek
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia?
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...