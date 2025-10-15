Cum funcționează evaziunea fiscală din ride-sharing. Schema care a atras sute de șoferi din vestul țării, acum anchetată de DNA

Sute de șoferi din vestul țării au fost atrași în schema de evaziune fiscală anchetată de Direcția Națională Anticorupție cu promisiunea că vor câștiga mai mult decât în situația în care să încheie un contract de muncă. Cei care controlau companiile de ride-sharing primeau săptămânal de la șoferi o taxă fixă de 70 de lei și 10% din încasările acestora. Schema a funcționat până în momentul în care au intrat procurorii DNA pe fir.

800 de șoferi din Timiș și Arad ar fi colaborat cu firmele anchetate în prezent de Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind acuzate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei.

Potrivit unor surse judiciare, șoferii ar fi fost atrași de promisiunea că puteau obține venituri mai mari decât cele pe care le-ar fi câștigat dacă ar fi avut contracte de muncă.

Șoferii ar fi fost puși, ulterior, să cedeze cu titlu gratuit mașinile lor către companiile anchetate de DNA.

Acestea se ocupau de obținerea avizelor pentru transport și cu înscrierea pe platformele de ride-sharing, au mai explicat surse judiciare pentru Digi24.ro.

Șoferii erau puși să le plătească săptămânal celor care coordonau companiile anchetate de DNA o sumă fixă, de 70 de lei, și un comision de 10% din venituri.

Restul sumelor de bani din încasări, potrivit surselor citate de Digi24.ro, ajungeau cash la șoferi.

Patru persoane erau în spatele companiilor anchetate de DNA.

Cu cei 70 de lei și comisionul de 10% primiți săptămânal, acestea au ajuns să obțină sume mari de bani cu care achiziționau proprietăți imobiliare sau mașini de lux.

Această activitate continua timp de un an, până când compania respectivă intra în vizorul autorităților. Ulterior, activitatea și flota de autoturisme era mutată pe o nouă companie.

Noile companii erau înființate pe numele unor oameni care primeau 1.000 de lei săptămânal sau lunar, în așa fel încât cele patru persoane să se ascundă de anchetatori, au mai subliniat sursele judiciare citate de Digi24.ro.

Editor : M.G.