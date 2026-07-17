Un document rar, scos acum din arhivele CNSAS, dezvăluie cum funcționa statul comunist. Securitatea plănuia să inventeze o rudă ca să pună mâna pe averea lăsată de o româncă emigrantă în Franța.

Povestea începe după fuga în Statele Unite a generalului Pacepa, în 1978. Atunci, fostul Departament de Informații Externe a fost reorganizat, dar metodele au rămas aceleași, informează Digi24.

Una dintre direcțiile principale de activitate era aportul valutar special, un compartiment secret prin care Securitatea aduna valută pentru finanțarea regimului Ceaușescu și plata datoriei externe.

Documentul declasificat de CNSAS prezintă cazul unei român ce care murise în Franța, lăsând în urmă o vilă și aproximativ 500.000 de franci.

O firmă de avocatură franceză a anunțat Banca Română de Comerț Exterior despre avere, cerând identificarea unor moștenitori în România.

Doar că Securitatea avea aicio problemă nu exista niciun moștenitor real.

Soluția scrisă în acest document a fost inventarea unui moștenitor, un presupus frate al româncei, iar planul mergea până la ultimul detaliu. Se propunea găsirea unui fost ofițer pensionar de aproximativ 70 de ani, un fost cadru al unei unități militare speciale, care să fie instruit să joace acest rol.

Pentru el urma să fie emis un buletin de identitate și acte de stare civilă, toate false. La final, falsul moștenitor ar fi trebuit să ridice banii de la bancă și să-i predea direct statului comunist.

Nu e clar dacă planul a fost dus până la capăt, dar securiștii au scris în document că astfel de acțiuni au mai fost întreprinse de-a lungul anilor, cu rezultate pozitive.

Editor : Sebastian Eduard