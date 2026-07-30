Cum s-a desfășurat atacul cibernetic împotriva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. „Bazele de date nu au fost afectate”

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) au explicat cum s-a desfăşurat atacul cibernetic la adresa instituţiei.

Ei au anunţat că atacul a început în data de 28 iulie, în apropiere de miezul nopţii şi a continuat până în dimineaţa de 29 iulie, la ora 07.00, când a început procesul de criptare a datelor. Deconectarea fizică a tuturor echipamentelor aflate în subordinea ANP a fost realizată până la ora 10.00. Administraţia Naţională a Penitenciarelor a precizat că deocamdată nu se cunoaşte modul prin care atacatorii au pătruns în reţea şi au adăugat că bazele de date şi backup-urile aplicaţiilor importante ale ANP, precum şi aplicaţia de evidenţă a deţinuţilor, nu au fost afectate.

Reprezentanţii ANP au transmis, joi, că echipele tehnice implicate în investigarea atacului cibernetic, alături de autorităţile competente din domeniul securităţii cibernetice, continuă să lucreze pentru limitarea impactului şi restaurarea sistemelor informatice şi au menţionat că activitatea curentă specifică sistemului penitenciar se desfăşoară în parametri normali, utilizând comunicaţii telefonice şi radio.

„Investigaţia este în curs de derulare şi, în acest moment, nu se cunoaşte modul exact prin care atacatorii au pătruns în reţea, însă a fost reconstituită desfăşurarea cronologică a evenimentelor. Astfel, atacul cibernetic a început în data de 28.07.2026, spre miezul nopţii, urmând a continua până în dimineaţa zilei de 29.07.2026, în jurul orelor 07:00, când a început procesul de criptare a datelor. La ora 07:35 au fost raportate primele criptări confirmate”, au anunţat reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Ei au adăugat că la ora 7:15 a fost primită prima alertă de indisponibilitate, până la 7:50 activându-se, la nivelul ANP, protocolul de izolare completă între locaţii.

De asemenea, deconectarea fizică a tuturor echipamentelor a fost realizată până la ora 10:00, având în vedere numărul mare de unităţi aflate în subordinea ANP.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a mai precizat că bazele de date ale ANP nu au fost afectate de atacul cibernetic.

„Rezultatele verificărilor preliminare relevă faptul că bazele de date şi backup-urile aplicaţiilor importante ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum IMSWeb - aplicaţia de evidenţă deţinuţi, nu au fost afectate. Pentru alte baze de date care au fost afectate în parte, în prezent se analizează toate posibilităţile de restaurare a datelor, ulterior finalizării proceselor de verificare şi curăţare integrală a oricărei vulnerabilităţi. Nu există impact asupra activităţilor esenţiale ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”, a explicat ANP.

ANP a mai subliniat că lucrează la elaborarea unui plan de acţiune pentru restabilirea sistemelor informatice, cu sprijinul autorităţilor statului.

Editor : Sebastian Eduard