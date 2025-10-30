Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Ce sfaturi dau Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și DNSC

Perioada companiilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online, a avertizat Asociația Română a Băncilor (ARB) împreună cu Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Potrivit celor trei instituții, infractorii cibernetici profită de interesul crescut pentru reduceri și de volumul mare de tranzacții online pentru a lansa campanii frauduloase, folosind site-uri false, pagini clonă, oferte „prea bune ca să fie adevărate” și diverse metode de inginerie socială, pentru a detremina cumpărătorii să ofere date personale sau datele de card.

Cum acționează infractorii cibernetici de Black Friday

Printre metodele de fraudă cel mai des întâlnite în această perioadă se numără:

Crearea de site-uri false care copiază în detaliu magazine legitime;

Mesaje și e-mailuri de tip phishing, aparent transmise de bănci, companii de curierat sau instituții publice;

Anunțuri frauduloase pe rețelele sociale ce promit reduceri „prea bune ca să fie adevărate”;

Produse contrafăcute, vândute drept articole de brand;

Solicitarea de plăți prin metode nesigure, care pot duce la compromiterea datelor de card.

Ce recomandă autoritățiile pentru cumpărături sigure de Black Friday

ARB, Poliția Română și DNSC recomandă prudență maximă în fața mesajelor care par a fi trimise în numele unor instituții cunoscute.

Acestea pot anunța colete blocate, oferte exclusive sau solicitări de actualizare a datelor. „Nu accesați link-urile primite!”, au atenționat autoritățile.

Instituțiile autentice nu cer date confidențiale prin SMS sau e-mail.

Cumprăturile trebuie făcute doar pe platforme care prezintă: adresă web securizată (https://); date de identificare clare ale companiei și informații complete despre livrare, retur și contact.

Reducerile foarte mari la produse de brand ar trebui să ridice semne de întrebare.

„Cumpărătorii sunt sfătuiți să compare prețurile pe mai multe platforme și să verifice domeniul web al site-ului. Extensiile neobișnuite precum .shop sau .store pot fi un indiciu de fraudă”, a atras atenția DNSC.

Plățile online trebuie făcute doar prin canale securizate, care oferă autentificare în doi pași și confirmări în timp real.

„Evitați transferurile directe către conturi personale și nu salvați automat datele cardului pe platforme necunoscute. Tranzacțiile ar trebui efectuate doar prin rețele de internet sigure”, au anunțat autoritățile.

Facturile trebuie salvate, împreună cu confirmările de plată și capturi de ecran, în cazul unei reclamații.

„Dacă observați o tranzacție neautorizată, contactați imediat banca, sesizați Poliția și raportați incidentul către DNSC, apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro”, a transmis DNSC.

De asemenea este necesară verificarea conturilor și activarea alertelor automate din aplicațiile bancare, pentru a detecta rapid orice activitate suspectă, este concluzia autorităților.

