Cum scapă rușii de sancțiunile UE folosind documente românești (Le Monde)

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, sute de cetățeni ruși ar fi obținut cetățenia română prin mijloace frauduloase, ceea ce le permite să eludeze sancțiunile sau să se stabilească în Uniunea Europeană, scrie Le Monde într-un articol despre rețeaua destructurată recent de procurori care furniza acte false străinilor, dar cu precădere rușilor și ucrainenilor, care voiau să poată circula liber în UE, dar nu numai. Tinerii tind să se mute „în Dubai”, în timp ce persoanele mai în vârstă „preferă Franța”, a spus un avocat implicat în dosar, intervievat de publicația franceză.

Le Monde începe articolul cu exemplul unei mici localități din nordul României, care, la fel ca multe altele, a rămas cu foarte puțini locuitori, după ce satele din România s-au golit treptat, între patru și cinci milioane de cetățeni părăsind țara de la căderea comunismului în 1989. Cu toate acestea, mica localitate Vârfu Câmpului a înregistrat o dublare a populației în decursul unui deceniu, crescând de la 3.420 de locuitori în 2011 la peste 7.000 în 2021. În acest oraș din nordul țării, aproape de Ucraina, aproape 10.000 de persoane erau înregistrate pe listele electorale în 2024, dar unele secții de votare au înregistrat o prezență la vot de doar 2% în timpul alegerilor municipale din iunie acelui an. Acest model neobișnuit a trezit suspiciuni în rândul autorităților.

În noiembrie 2024, câteva zeci de operațiuni de percheziție și confiscare au dezvăluit înșelăciunea: nu a existat niciun boom economic sau vreo creștere extraordinară a natalității, ci aproape 10.000 de cetățeni din Moldova, Ucraina și Rusia au obținut în mod fraudulos documente de identitate românești, stabilindu-și reședința fictivă în Vârfu Câmpului, uneori fără consimțământul prealabil al proprietarilor imobilelor. Documentele false, obținute cu șpagă, ar fi fost eliberate de ani de zile de funcționarii de la două oficii de stare civilă, cu complicitatea locuitorilor din zonă.

Vârfu Campului nu a fost singura localitate afectată. În 2025, au avut loc percheziții suplimentare în județele de frontieră Botoșani și Suceava, precum și în București. La 18 decembrie, au fost efectuate 37 de operațiuni de percheziție și confiscare la nivel național, inclusiv una la Primăria Sectorului 6 din București, în cadrul a două anchete privind falsificarea de documente, potrivit unei declarații a Parchetului General. Ancheta a dezvăluit „existența unui grup criminal format în 2022 din șapte cetățeni ucraineni, în principal rezidenți în România”, cu sprijinul avocaților, traducătorilor și notarilor locali. Numai în 2025, grupul ar fi depus peste 900 de cereri de naturalizare folosind documente falsificate, în majoritate pentru cetățeni ruși.

În toamnă, primăria Sectorului 6 anulat 68 de documente de identitate românești. Alte 300 de proceduri de anulare erau în curs. „Un val de cereri ne-a paralizat aproape serviciile”, a declarat Constantin Florea, director adjunct al Oficiului Stării Civile, la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit unei declarații a primăriei, oficiul a început să verifice unele dintre aceste cereri și a descoperit că mai multe certificate de cetățenie erau false, deoarece nu fuseseră emise oficial de Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC), singura autoritate competentă.

În total, autoritățile au estimat că peste 18.700 de cetățeni din fosta URSS aveau reședințe fictive în România, unii dintre ei obținând pașapoarte românești. Pentru a obține cetățenia românească, unii ruși au preluat identitatea soldaților ucraineni uciși pe front, potrivit unui ofițer de poliție citat într-o anchetă jurnalistică și unei surse judiciare intervievate de Le Monde.

„Este fără îndoială o încălcare a securității naționale și europene”, a declarat avocatul Denis Buruian, al cărui cabinet are sediul în București. Vorbitor de limba rusă, el s-a ocupat de 34 de cazuri de cetățeni ruși ale căror documente de identitate românești au fost anulate de Primăria Sectorului 6. „Majoritatea doreau un pașaport românesc pentru a evita sancțiunile și a-și continua afacerile în afara Rusiei”, a spus el, precizând că tinerii tind să se mute „în Dubai”, în timp ce persoanele mai în vârstă „preferă Franța”.

Deficiențe administrative

Această „fabrică” de cetățeni români, așa cum a fost numită de mass-media națională, nu este o noutate. Străinii au acces la o cale legală de obținere a cetățeniei române din 1991, fără a fi nevoie să locuiască în țară. Ei pot „recupera” cetățenia dacă pot dovedi că un bunic sau străbunic s-a născut sau a locuit pe teritoriul fostului Regat al României între 1918 și 1940. Aceste teritorii includ actuala Repubică Moldova și regiuni care se află acum în Ucraina: Bucovina de Nord, în jurul orașului Cernăuți, și Bugea, la sud-vest de Odesa.

Prin acest proces, aproape un milion de moldoveni, inclusiv președintele Maia Sandu, precum și mii de ucraineni, au obținut în mod legal pașapoarte românești, ceea ce le permite să călătorească, să voteze și să lucreze în Uniunea Europeană de la aderarea României în 2007. Datorită deportărilor și mișcărilor de populație care au avut loc în perioada sovietică, mulți ruși, belaruși și cetățeni ai fostelor republici sovietice au, de asemenea, unul sau mai mulți strămoși care erau români, ceea ce le permite să solicite cetățenia română.

Deși deținerea unui pașaport românesc nu prezenta anterior un interes deosebit pentru ruși, acesta a devenit acum un bilet de aur pentru accesul în UE și în spațiul Schengen și chiar pentru stabilirea rezidenței fiscale cu o adresă fictivă, întrucât autoritățile europene au înăsprit cerințele de acordare a vizelor de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Conform cifrelor furnizate de ANC către Le Monde, aproape 6.658 de cetățeni ruși au solicitat „restabilirea” cetățeniei în 2023 și 4.574 în 2024, comparativ cu un total de 5.262 de cereri între 2012 și februarie 2022. Cererile din partea cetățenilor belaruși au crescut de la 95 în 2020 la 605 în 2024. În total, ANC a identificat aproximativ 2.000 de cazuri suspecte de fraudă din 2022.

De-a lungul anilor s-au format rețele criminale care exploatează lacunele administrative pentru a fabrica documente false. Acestea nu se ascund. Pe rețelele de socializare sunt răspândite reclame care vizează vorbitorii de limbă rusă pentru obținerea „cetățeniei europene”. Agențiile promit o viață prosperă în UE datorită unui pașaport românesc, pe care se oferă să-l obțină cu ajutorul lor pentru o sumă cuprinsă între 4.000 și 7.000 de euro, cu reduceri speciale de Crăciun. În 2023, vedeta rusă Ksenia Sobceak, foarte urmărită pe rețelele de socializare, a promovat o astfel de agenție într-un videoclip pe YouTube, încurajând spectatorii să obțină „cetățenia română” prin acest program de „restaurare”.

Genealogii false

Aceste agenții susțin că activitățile lor sunt în întregime legale, dar, în realitate, ele funcționează folosind metode bine puse la punct, dezvoltate de-a lungul anilor de rețele ucrainene și moldovenești, cu ajutorul unor funcționari români, dintre care unii au făcut obiectul unor anchete penale în trecut. Potrivit Parchetului General, grupul criminal vizat în percheziția din 18 decembrie, format din șapte ucraineni, avea acces la bazele de date ale populației din Republica Moldova și Ucraina, din care erau falsificate „documentele necesare pentru a dovedi originea română”.

Având în vedere că multe arhive au fost distruse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și al perioadei sovietice, aceste rețele criminale pot „inventa” genealogii false și pot pretinde, de exemplu, că bunica unei persoane s-a născut în Cernăuți, Ucraina, sau în Chișinău, Moldova – teritorii care au aparținut odinioară României. Aceste documente falsificate sunt apoi certificate de autoritățile țării respective, care nu sunt în măsură să le verifice în mod corespunzător.

Investigațiile jurnalistice și judiciare au arătat că ANC a eliberat în multe rânduri certificate de cetățenie autentice pe baza unor astfel de documente false. Din acest motiv, controalele au fost înăsprite. Din 2024, este necesar un certificat care să ateste cunoașterea limbii române, ceea ce nu era cazul anterior. Această măsură are ca scop „creșterea rigurozității și integrității procesului, eliminând astfel speculațiile că cetățenia română – și, prin urmare, europeană – este acordată prea ușor”, a declarat un oficial al ANC.

În cazuri mai recente, infractorii au ocolit obstacolele mergând mai departe și creând direct un certificat de cetățenie fals, care în mod normal ar fi emis de ANC. În loc să aștepte doi ani pentru procedura standard, chiar dacă frauduloasă, de „restabilire” a cetățeniei, falsificarea unui certificat durează doar câteva săptămâni și costă câteva zeci de mii de euro.

În biroul său, avocatul Denis Buruian a confirmat că unul dintre clienții săi a plătit 75.000 de euro unui intermediar. El a arătat un certificat de cetățenie, o simplă foaie A4, pe care a descris-o ca fiind „ușor de falsificat”. Este suficient un funcționar neatent sau unul „care închide ochii” – o „breșă” – pentru ca fraudatorii să exploateze ceea ce procuratura generală a numit „slăbiciuni umane, legislative și organizaționale”.

