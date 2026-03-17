Cum vrea Primăria Capitalei să scape de graffiti-ul de pe clădirile din zonele protejate. Ce trebuie să facă proprietarii

Primăria Capitalei supune dezbaterii publice un program pentru curăţirea graffiti-ului şi a afişajului neautorizat de pe faţadele clădirilor din zone construite protejate. Conform proiectului, proprietarii care se înscriu în program vor beneficia de acoperirea costurilor de curăţare a faţadelor în procent de 80% din valoarea lucrărilor, stabilite prin deviz de către Administraţia Străzilor. Diferenţa de 20% va reprezenta contribuţia beneficiarilor.

Elaborarea documentaţiilor tehnice, precum şi obţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare intervenţiei cad în sarcina Primăriei Capitalei. Costul documentaţiei tehnice va fi asigurat integral din bugetul local, scrie Agerpres.

Identificarea clădirilor ale căror faţade sunt afectate de graffiti sau afişaj neautorizat se va realiza de către reprezentanţii Poliţiei Locale, pe baza verificărilor în teren şi a sesizărilor primite.

Proprietarul sau administratorul imobilului va fi notificat de către Poliţia Locală a Capitalei cu privire la necesitatea îndeplinirii obligaţiei de curăţare a graffiti-ului sau a afişajului neautorizat.

Termenul de înscriere în program este de 45 de zile calendaristice de la data notificării.

Proprietarul sau administratorul imobilului notificat va putea opta pentru: conformare voluntară, prin îndepărtarea pe cheltuială proprie a graffiti-ului şi a afişajului neautorizat sau pentru înscrierea în program, în vederea realizării intervenţiei de către autoritatea locală.

În cazul celor care nu se înscriu în program sau nu se conformează voluntar, Poliţia Locală va demara procedurile de sancţionare contravenţională.

Proprietarul sau administratorul care alege conformarea voluntară are obligaţia să îndepărteze graffiti-ul sau afişajul neautorizat prin metode adecvate, astfel încât să nu producă degradări suplimentare finisajelor sau elementelor arhitecturale. De asemenea, faţadele vor trebui curăţate în termen de maxim 90 de zile de la data notificării.

Conformarea voluntară se dovedeşte prin: acordul scris al Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, în cazul imobilelor clasate ca monumente istorice; declaraţie pe propria răspundere privind realizarea lucrărilor cu metode compatibile cu suportul şi finisajele; fotografii „înainte/după” din care rezultă eliminarea marcajelor.

Poliţia Locală va efectua verificări în teren pentru a constata respectarea măsurilor.

În perimetrul programului se va institui un sistem integrat de monitorizare, inclusiv prin patrulări active şi supraveghere video. De asemenea, se vor derula campanii publice de informare şi conştientizare.

