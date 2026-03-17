Cum vrea Primăria Capitalei să scape de graffiti-ul de pe clădirile din zonele protejate. Ce trebuie să facă proprietarii

APTOPIX Romania Daily Life
O fetiță aleargă pe fundalul unor ziduri acoperite cu graffiti, în centrul Bucureștiului, România, sâmbătă, 17 iunie 2023. Foto: Profimedia

Primăria Capitalei supune dezbaterii publice un program pentru curăţirea graffiti-ului şi a afişajului neautorizat de pe faţadele clădirilor din zone construite protejate. Conform proiectului, proprietarii care se înscriu în program vor beneficia de acoperirea costurilor de curăţare a faţadelor în procent de 80% din valoarea lucrărilor, stabilite prin deviz de către Administraţia Străzilor. Diferenţa de 20% va reprezenta contribuţia beneficiarilor.

Elaborarea documentaţiilor tehnice, precum şi obţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare intervenţiei cad în sarcina Primăriei Capitalei. Costul documentaţiei tehnice va fi asigurat integral din bugetul local, scrie Agerpres.

Identificarea clădirilor ale căror faţade sunt afectate de graffiti sau afişaj neautorizat se va realiza de către reprezentanţii Poliţiei Locale, pe baza verificărilor în teren şi a sesizărilor primite.

Proprietarul sau administratorul imobilului va fi notificat de către Poliţia Locală a Capitalei cu privire la necesitatea îndeplinirii obligaţiei de curăţare a graffiti-ului sau a afişajului neautorizat.

Termenul de înscriere în program este de 45 de zile calendaristice de la data notificării.

Proprietarul sau administratorul imobilului notificat va putea opta pentru: conformare voluntară, prin îndepărtarea pe cheltuială proprie a graffiti-ului şi a afişajului neautorizat sau pentru înscrierea în program, în vederea realizării intervenţiei de către autoritatea locală.

În cazul celor care nu se înscriu în program sau nu se conformează voluntar, Poliţia Locală va demara procedurile de sancţionare contravenţională.

Proprietarul sau administratorul care alege conformarea voluntară are obligaţia să îndepărteze graffiti-ul sau afişajul neautorizat prin metode adecvate, astfel încât să nu producă degradări suplimentare finisajelor sau elementelor arhitecturale. De asemenea, faţadele vor trebui curăţate în termen de maxim 90 de zile de la data notificării.

Conformarea voluntară se dovedeşte prin: acordul scris al Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, în cazul imobilelor clasate ca monumente istorice; declaraţie pe propria răspundere privind realizarea lucrărilor cu metode compatibile cu suportul şi finisajele; fotografii „înainte/după” din care rezultă eliminarea marcajelor.

Poliţia Locală va efectua verificări în teren pentru a constata respectarea măsurilor.

În perimetrul programului se va institui un sistem integrat de monitorizare, inclusiv prin patrulări active şi supraveghere video. De asemenea, se vor derula campanii publice de informare şi conştientizare.

IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
apa
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Și-a cumpărat o mașină interzisă în Uniunea Europeană și a avut parte de o surpriză uriașă! Acum dă compania în judecată
Și-a cumpărat o mașină interzisă în Uniunea Europeană și a avut parte de o surpriză uriașă! Acum dă compania în judecată
ciucu-baluta sedinta pmb foto facebook ciucu
Ciprian Ciucu, întâlnire cu Daniel Băluță. Despre ce au vorbit cei doi primari: „Se pare că ne-am compatibilizat”
tramvai al stb
PMB începe lucrările la un traseu de tramvai cu o lungime de 6 kilometri. Modificări în circulația mijloacelor de transport STB
BUCURESTI - SEDINTA CGMB - 22 DEC 2022
Consiliul General al Capitalei l-a împuternicit pe Ciprian Ciucu să declanșeze un audit extern la STB și Termoenergetica
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Ciucu cere Poliției Locale să verifice plata taxei de acces în centru pentru mașinile de mare tonaj și anunță sancțiuni mai mari
palatul dacia romania
Palatul Dacia - România, din centrul vechi al Capitalei, viitoarea Pinacotecă a Bucureștiului, va fi consolidat și modernizat
drona ruseasca
Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. Populația este...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
„Căile de ieșire nu mai funcționează”. Aliații lui Trump se tem că...
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan se întâlnește joi cu șeful NATO Mark Rutte la Bruxelles...
Germany: Iranian opposition rally held in Berlin
Amenințări, șantaj și intimidare. Spionii iranieni îi iau la țintă pe...
Israelul a „câștigat” războiul cu Iranul, susține ministrul de Externe al țării: „Vom continua până când misiunea va fi îndeplinită”
Kaja Kallas respinge apelul Belgiei de normalizare a relațiilor cu Moscova pentru energie ieftină: „Nu-i dăm Rusiei ce-și dorește”
Argentina s-a retras oficial din Organizația Mondială a Sănătății
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
Mihai Pintilii și-a decis viitorul după plecarea de la FCSB: „I-am promis, voi merge cu el”
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Mihai Pintilii a dezvăluit ce l-a deranjat la Gigi Becali: „E greu de acceptat!”
Cum reușește Iranul să riposteze în continuare? Strategia „apărării în mozaic” învățată din căderea lui...
Cumulul pensiei cu salariul la stat, schimbat. Cum se pot angaja pensionarii fără să își piardă venitul
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Ministerul Apărării pune la îndoială reforma centrelor militare județene: „Poate conduce la scăderea...
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026