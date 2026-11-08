Un şofer fără permis a fost urmărit în Bragadiru după ce nu a oprit la semnal. Încercând să scape, acesta a accidentat un polițist. El a fost prins ulterior, anchetatorii stabilind că nu avea permis de conducere. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov au anunţat că, sâmbătă seară, poliţiştii din Bragadiru au urmărit un şofer care nu a vrut să oprească la semnal.

„Autoturismul în cauză a fost urmărit de poliţişti pe mai multe străzi din oraşul Bragadiru. Astfel, în vederea opririi acestuia, au participat mai multe echipaje de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, care au acţionat pentru a opri autoturismul, în zona străzii Intrarea Diamantului. La un moment dat, conducătorul auto ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi pătruns pe acostament, în direcţia poliţiştilor aflaţi în dispozitivul de oprire”, au declarat reprezentanţii IPJ Ilfov.

Ei au adăugat că unul dintre poliţişti a făcut semnalul de oprire, dar şoferul nu s-a conformat şi l-a accidentat cu maşina în zona mâinii, continuându-şi deplasarea.

Autoturismul a fost găsit de poliţişti abandonat pe DN 6, în Bragadiru.

La faţa locului a fost chemat un echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri poliţistului.

„În urma activităţilor desfăşurate, la scurt timp, conducătorul auto a fost identificat de poliţişti, fiind vorba despre un bărbat de 36 de ani, stabilindu-se că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, a menţionat sursa citată.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Editor : I.B.