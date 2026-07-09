Curtea de Apel București decide astăzi dacă Viorel Pașca și familia lui rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv

Curtea de Apel București urmează să dea astăzi un verdict final în ceea ce privește decizia de arestare preventivă sau plasare sub control judiciar a lui Viorel Pașca, membrilor famileii sale și administratoarei azilelor ilegale din Bihor. Dosarul a ajuns la instanța de apel după ce DIICOT a contestat decizia Tribunalului București în acest dosar.

Imediat după perchezițiile de săptămâna trecută de la azilele ilegale din Bihor, DIICOT a cerut arestarea preventivă a lui Viorel Pașca, soției și celor trei copii, dar și a Deliei Păcală, administratoarea azilelor ilegale.

Tribunalul București a decis, însă, că aceștia ar trebui plasați sub control judiciar. Procurorii au depus o contestație, astfel că dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel București.

Pe scurt, potrivit primei instanțe, deși există „suspiciunea rezonabilă” că au comis infracțiunile de care sunt acuzați, aceștia nu mai reprezintă și un „pericol social” în așa fel încât să fie nevoie de arestarea lor preventivă în timp ce DIICOT continuă ancheta, astfel că pot fi cercetați și sub control judiciar.

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Reamintim că Viorel Pașca, membrii familiei sale și administratoarea azilelor ilegale din Bihor sunt acuzați de DIICOT de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Menționăm că acuzațiile DIICOT au fost tratate, pe larg, separat, aici și aici.

„Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, am adus un plus de mai bine și mai frumos societății în care trăim și oamenilor de acolo (...) Consider că am făcut bine (...) Cu siguranță, am făcut și greșeli, neintenționate. Că am fost naiv, una de exemplu (...) Fiecare încălcăm Legea, într-un fel sau altu. Dacă se consideră că am încălcat Legea, am salvat niște oameni”, s-a apărat, însă, Viorel Pașca.

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Editor : M.G.