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Curtea de Apel București decide astăzi dacă Viorel Pașca și familia lui rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv

Data publicării:
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Curtea de Apel București urmează să dea astăzi un verdict final în ceea ce privește decizia de arestare preventivă sau plasare sub control judiciar a lui Viorel Pașca, membrilor famileii sale și administratoarei azilelor ilegale din Bihor. Dosarul a ajuns la instanța de apel după ce DIICOT a contestat decizia Tribunalului București în acest dosar.

Imediat după perchezițiile de săptămâna trecută de la azilele ilegale din Bihor, DIICOT a cerut arestarea preventivă a lui Viorel Pașca, soției și celor trei copii, dar și a Deliei Păcală, administratoarea azilelor ilegale.

Tribunalul București a decis, însă, că aceștia ar trebui plasați sub control judiciar. Procurorii au depus o contestație, astfel că dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel București. 

Pe scurt, potrivit primei instanțe, deși există „suspiciunea rezonabilă” că au comis infracțiunile de care sunt acuzați, aceștia nu mai reprezintă și un „pericol social” în așa fel încât să fie nevoie de arestarea lor preventivă în timp ce DIICOT continuă ancheta, astfel că pot fi cercetați și sub control judiciar. 

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Dosarul azilelor ilegale din Bihor. De ce a decis instanța că Viorel Pașca și familia lui nu trebuie arestați preventiv (Motivare)

Reamintim că Viorel Pașca, membrii familiei sale și administratoarea azilelor ilegale din Bihor sunt acuzați de DIICOT de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Menționăm că acuzațiile DIICOT au fost tratate, pe larg, separat, aici și aici

„Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, am adus un plus de mai bine și mai frumos societății în care trăim și oamenilor de acolo (...) Consider că am făcut bine (...) Cu siguranță, am făcut și greșeli, neintenționate. Că am fost naiv, una de exemplu (...) Fiecare încălcăm Legea, într-un fel sau altu. Dacă se consideră că am încălcat Legea, am salvat niște oameni”, s-a apărat, însă, Viorel Pașca.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Viorel Pașca spune că e mândru de ce a făcut și că le-a scris miniștrilor Sănătății. Judecătorii l-au plasat sub control judiciar

Editor : M.G.

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