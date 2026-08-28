Live TV

Custodele Coroanei, Margareta, şi Principele Radu au transmis scrisori de condoleanţe la moartea Regelui Harald

Data actualizării: Data publicării:
Principesa Margareta și Principele Radu
Fotografie făcută la încoronarea Regelui Charles. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Custodele Coroanei Române, Margareta, a transmis vineri scrisori de condoleanţe Majestăţii Sale Regelui Haakon al VIII-lea şi Majestăţii Sale Regina Sonja, după decesul Regelui Harald al Norvegiei.

„Majestatea Sa Custodele Coroanei a aflat cu mare tristeţe vestea trecerii la Domnul a Majestăţii Sale Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Legătura dintre Familiile Regale ale României şi Norvegiei au fost strânse, de mai multe generaţii încoace. Mama Reginei Ana, Principesa Margareta a Danemarcei, a fost înrudită cu ambii părinţi ai Regelui Harald, Regele Olaf al V-lea şi Principesa Moştenitoare Martha. Regele Mihai şi Regina Ana au fost, de asemenea, deseori alături de Regele Olaf, precum şi de Regele Harald şi de Regina Sonja, de-a lungul deceniilor de exil şi după 1989”, se precizează pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.

Sursa citată menţionează că Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu au fost oaspeţii Regelui Harald şi ai Reginei Sonja la Oslo, cu ocazia vizitelor Regelui Mihai pentru NATO, în 1997 şi 2002, iar de-a lungul anilor cele două Familii Regale s-au întâlnit adesea, în ocazii de familie sau sărbătoriri oficiale, la Luxemburg, Londra, Madrid, Atena şi, cu câteva luni în urmă, la Stockholm.

„Custodele Coroanei şi Principele Radu au avut afecţiune şi respect pentru Regele Harald şi au admirat neîncetat remarcabilul său leadership, curajul cu care a înfruntat dificultăţi, dragostea, demnitatea şi loialitatea cu care şi-a servit Naţiunea, reformând şi modernizând monarhia, păstrând totodată un profund respect pentru tradiţie. Custodele Coroanei transmite, în numele Familiei Regale a României, condoleanţe poporului norvegian, la ceasul de despărţire de regele lor iubit şi respectat, şi este alături de toţi cei care suferă în aceste momente”, se mai arată în mesajul postat de Familia Regală a României.

Regele Norvegiei, Harald al V-lea, a murit vineri dimineaţă, după mai mult de 10 zile de spitalizare.

El a fost succedat de fiul său, cunoscut până acum sub numele de Prinţul Moştenitor Haakon.

Noul monarh al Norvegiei a luat numele de Regele Haakon al VIII-lea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kirilo budanov
1
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
2
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
3
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
4
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
valuri
5
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Digi Sport
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
*FILE PHOTOS* Palace Confirms Norwegian King Health Condition Is 'Very Serious', Oslo, Norway - 27 Aug 2026
Regele Harald al Norvegiei este în stare „foarte gravă”. Familia regală și premierul și-au anulat deplasările
Oslo 20240213.Norwegian King Harald gives a speech during the gala dinner at the Palace in honor of Tanzanian President Samia Suluhu Hassan in connection with her official visit to Norway.Photo: Annika Byrde / POOL / NTB
Starea celui mai vârstnic monarh din Europa „s-a agravat” în spital. Regele este tratat pentru o infecţie bacteriană în sânge
Oslo 20240213.Norwegian King Harald gives a speech during the gala dinner at the Palace in honor of Tanzanian President Samia Suluhu Hassan in connection with her official visit to Norway.Photo: Annika Byrde / POOL / NTB
Regele Harald al Norvegiei, spitalizat din nou. Cel mai vârstnic monarh din Europa va sta în „concediu medical” două săptămâni
petr pavel si margareta
Preşedintele Cehiei a fost primit la Palatul Elisabeta
Ianis Hagi
Mesajul lui Ianis Hagi la moartea lui Mircea Lucescu: „Mi-aţi oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viaţa”
Recomandările redacţiei
garda de coasta
Nava care a luat foc în Marea Neagră ar fi fost lovită de o „dronă...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier săptămâna viitoare...
Regele Harald al V-lea al Norvegiei și Prințul Haakon.
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan susține că propunerea PNL de premier rămâne Siegfried...
Ultimele știri
Cseke Attila: Ministerul Sănătăţii atinge o rată de absorbţie a fondurilor europene din PNRR de 91%
Trupele germane se pregătesc pentru un posibil război pe flancul estic al NATO. „Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”
Se montează ultimul element al podului peste Siret de pe Drumul Expres Brăila-Galați. Când ar putea fi deschisă circulația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Victoria Ionescu, îngropată cu porecla pe cruce. Cine este 'Natasha', de fapt
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată cu actualul partener. Ce mesaj inedit i-a urat...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
”Este Filipe Coelho ghinionist?”. Pavel Badea a spus de câte ori trebuia să fie dat afară până acum...
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
Pro FM
Schimbare totală de imagine. Cum a apărut Bianca Censori la mall alături de fiica sa vitregă și nepoata lui...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Locurile din România unde „cocoșul cântă în trei limbi”. Ce secrete ascund cele cinci puncte unde se...
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja