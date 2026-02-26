Live TV

Cutremur de 4,4 în România, joi seară

seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs, joi seară, în judeţul Vrancea, anunță Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

”În ziua de 26 Februarie 2026, la ora 19:21:51 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 120.0 km”, a transmis INFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39 km V de Focşani, 72 km E de Sfântu-Gheorghe, 76 km N de Buzău, 83 km S de Bacău, 86 km SV de Bârlad, 88 km E de Braşov.

