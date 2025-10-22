Live TV

Cutremur de magnitudine 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață

seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri dimineață, la ora 10:23, în judeţul Vrancea, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Pentru Fizica Pământului.

„În ziua de 22 Octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,2, la adâncimea de 90,0 km”, scrie pe site-ul INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe:

  • 41km NV de Focșani,
  • 72km E de Sfântu-Gheorghe,
  • 78km S de Bacău,
  • 80km N de Buzău,
  • 83km SV de Bârlad,
  • 89km E de Brașov

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în judeţul Brăila. Seismul a avut loc la adâncimea de 7,9 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 9 km nord-est de Brăila, 11 km sud de Galaţi, 63 km vest de Tulcea, 63 km vest de Izmail, 77 km sud-est de Focşani şi 96 km est de Buzău.

În luna octombrie, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.

