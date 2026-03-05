Live TV

Cutremur în România, joi dimineaţa

seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs joi dimineaţa, la ora 06:01, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 120,1 km, în apropierea următoarelor oraşe: 45 km nord-vest de Buzău, 56 km nod-est de Ploieşti, 66 km sud-est de Braşov, 70 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 72 km sud-vest de Focşani şi 88 km nord-est de Târgovişte.

Cel mai important seism din ultimul an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie în judeţul Vrancea.

