Cutremur în România, joi dimineaţa

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs joi dimineaţa, la ora 06:01, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 120,1 km, în apropierea următoarelor oraşe: 45 km nord-vest de Buzău, 56 km nod-est de Ploieşti, 66 km sud-est de Braşov, 70 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 72 km sud-vest de Focşani şi 88 km nord-est de Târgovişte.

Cel mai important seism din ultimul an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie în judeţul Vrancea.

Editor : A.P.