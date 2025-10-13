Cutremur în România, luni dimineață

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineaţa, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 30 km vest de Focşani, 67 km nord de Buzău, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km sud-vest de Bârlad, 91 km sud de Bacău şi 93 km est de Braşov.

De asemenea, duminică seara, la ora 20:48, tot în zona seismică Vrancea, dar în judeţul Buzău, s-a consemnat un cutremur slab cu magnitudinea 3,7, la adâncimea de 121,6 km. Acesta s-a înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 50 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focşani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov, 71 km nord-est de Ploieşti.

În luna octombrie, în România s-au produs zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 a avut loc în judeţul Buzău pe 16 septembrie.

