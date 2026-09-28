Cutremur în România, luni dimineață

Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora locală 6:48, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 80,7 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 73 km est de Sfântu-Gheorghe, 84 km est de Braşov, 96 km bord-est de Ploieşti şi 98 km sud de Bârlad.

De la începutul lunii septembrie, în România s-au produs 18 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,1 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Editor : C.L.B.