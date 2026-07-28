Cutremur în România, marți după-amiaza

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,4 s-a produs marţi după-amiaza, la ora 17:00, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, arată datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 119,6 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 49 km sud de Buzău, 49 km sud de Focşani, 71 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km est de Braşov şi 80 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul lunii iulie, în România s-au produs 23 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,4.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Editor : C.L.B.