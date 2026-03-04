Live TV

Cutremur în România, miercuri dimineaţa

seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc miercuri dimineaţa, la ora 02:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 136 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 43 km vest de Focşani, 57 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Braşov şi 91 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie tot în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea. În 2025, cele mai importante seisme, ambele cu magnitudinea 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Astăzi se împlinesc 49 de ani de la puternicul seism din 4 martie 1977. În seara zilei de 4 martie 1977 (vineri), la ora 21:21, în zona Vrancea, la o adâncime de 94 km, s-a produs un cutremur cu magnitudinea Mw (Magnitudine-moment) de 7,4 pe scara Richter.

Cutremurul a provocat cele mai mari pagube produse de un fenomen natural în istoria României: la nivel naţional 1.578 de persoane şi-au pierdut viaţa (1.424 în Bucureşti) şi 11.321 de persoane au fost rănite (7.598 în Bucureşti), 32 de clădiri de înălţime mare sau medie s-au prăbuşit în capitală, 32.900 de locuinţe au fost grav avariate la nivel naţional, aproximativ 200.000 de oameni fiind direct afectaţi.

