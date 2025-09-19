Live TV

Cutremur în România, vineri dimineață

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Foto: GettyImages

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineaţa, la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 122,5 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 54 km nod-vest de Buzău, 59 km est de Braşov, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nod-est de Ploieşti, 70 km vest de Focşani şi 92 km nord-est de Târgovişte.

În luna septembrie, în România s-au produs 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
Digi Sport
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
petr pavel intr-un tren in romania
Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele...
sistem de lansare a rachetei intercontinentale balistice DF-26
În vizorul celor mai noi rachete ale Chinei: Care ar fi următoarea...
Sebastian Burduja.
Burduja avertizează împotriva preluării Napolact de maghiarii de la...
imagini din Pokrovsk, orașul din Donețk asediat de armata rusă
„Poarta spre Donețk” este la un pas să cedeze. Cum folosesc rușii...
Ultimele știri
VIDEO Tunel forat cu laserul pe sub plaja de la Tuzla. Pentru ce va fi folosit
Demonstraţie de forţă în fața lui Trump: Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat cu catuse la maini
Bărbatul din Buzău care i-ar fi turnat otravă în ciorbă fostului socru a fost trimis în judecată
Deținut
Buzău: Autorul unui omor deosebit de grav, indentificat după 23 de ani. El era în penitenciar, condamnat pentru o altă crimă
Screenshot 2025-08-29 144435
Accident grav în Buzău. Un adolescent de 14 ani a murit și patru tineri au fost răniți după ce mașina lor s-a izbit de un cap de pod
pompieri 112
Incendiu puternic de vegetație uscată, extins la un parc auto din Buzău. Ard trei TIR-uri și două microbuze
femeie tasteaza pe telefonul mobil
Un bărbat a fost reţinut în Buzău pentru că i-ar fi furat unui ospătar telefonul pentru preluarea comenzilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască”...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Pro FM
Părinții ei și-au refăcut fiecare viața după divorț. Ce crede Miley Cyrus despre poveștile de dragoste pe...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Recenzii de 5 stele pentru noul thriller cu Leonardo DiCaprio. „Monumental”, „Filmul anului”, „Excelența, o...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”