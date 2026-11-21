Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs sâmbătă dimineaţă, la 05:26, în zona seismică Vrancea.

„În ziua de 21 Noiembrie 2026, la ora 05:26:25 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 140.0 km”, anunţă Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 34.3 km vest de Focşani, 69.5 km nord de Buzău, 76.2 km est de Sfântu-Gheorghe, 87.2 km sud-vest de Bârlad, 89.1 km sud de Bacău, 90.5 km est de Braşov.

Miercuri, la ora 02:48 (ora locală a României) s-a produs în zona Vrancea un cutremur cu magnitudinea 5,7, la adâncimea de 120,8 km.

În cursul zilei de miercuri s-au mai produs alte două cutremure cu magnitudini 2 şi 3,1.

În 31 august, în zona Vrancea au avut loc 5 cutremure, cu magnitudini între 3,4 şi 2.

În 1 septembrie s-au produs încă două cu magnitudini de 3,3 şi 3.

În 6 septembrie, a avut loc un cutremur cu magnitudine 4,1.

În 19 octombrie a avut loc un cutremur cu magnitudine 4,8 în zona Vrancea.

Editor : B.E.