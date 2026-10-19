Un cutremur de magnitudine 4,8 a avut loc luni în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de emsc-csem.org și infp.ro.

ACTUALIZARE 12:15 Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucrești - Ilfov anunță că o autospecială efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric al Capitalei, pentru a identifica posibile consecințe ale seismului. Potrivit sursei citate, nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.

De altfel, Raed Arafat a declarat în direct la Digi24 că până la acest moment nu s-au înregistrat apeluri la 112 nicăieri în țară legat de posibile efecte negative ale cutremurului. Arafat a mai spus că și în alte zone din țară ISU a trimis echipaje pe teren pentru misiuni de recunoaștere, dar faptul că nu există apeluri a 112 e un semn bun că nu există probleme cauzate de cutremur.

Știrea inițială.

„S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8 şi adâncimea estimată de 76,5 km” a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Efectele cutremurului s-au simţit în mai multe zone ale ţării, inclusiv în Bucureşti.

Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 11.52, ora României, la 46 de kilometri de Braşov, 53 de kilometri de Sfântu Gheorghe56 de kilometri de Ploieşti şi 64 de kilometri de Buzău.

Acesta este cel mai puternic cutremur din zona Vrancea care a avut loc în acest an. Anterior, seismul cel mai puternic fost cel din 26 februarie, cu magnitudine de 4,5.

Editor : B.E.