Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, a fost surprins de mai multe camere de supraveghere din România. Înregistrările publicate arată cum s-a resimțit seismul în locuințe, parcări și spații publice din mai multe orașe. După seismul de azi-noapte, mulți români au intrat pe camerele video pentru a vedea ce au surprins acestea la ora 2.50.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs la ora 02:48:55, în județul Vrancea, la o adâncime de 120,8 kilometri. Mișcarea seismică a fost resimțită în numeroase localități din țară, inclusiv în București, dar și în Republica Moldova.

La câteva ore după cutremur, în mediul online au început să circule înregistrări realizate de camere de supraveghere și de locuitori din zonele în care seismul a fost resimțit.

București. O pisică speriată și pereți care se zguduie

Una dintre filmările publicate după cutremur provine dintr-un apartament din București. În imagini se observă momentul în care locuința începe să se zguduie, iar o pisică reacționează speriată la mișcarea seismică. (Video - Lucian M/facebook)

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Iași. Mașinile dintr-o parcare se mișcă în timpul seismului

O altă înregistrare a fost realizată de o cameră de supraveghere instalată într-o parcare din Iași.

Imaginile publicate de Ziarul de Iași arată cum camera începe să se zdruncine în timpul cutremurului, iar autoturismele parcate se mișcă din cauza vibrațiilor.

Filmarea surprinde momentul în care undele seismice au ajuns în oraș, situat la o distanță considerabilă de zona epicentrală.

https://media.ziaruldeiasi.ro/2026/11/cutremur.mp4

Buzău. Vuietul cutremurului, înregistrat de o cameră de supraveghere

O filmare realizată în Buzău surprinde nu doar mișcarea produsă de cutremur, ci și zgomotul care a însoțit seismul.

În înregistrarea publicată de Reporter Buzoian se aude un vuiet, urmat de o bubuitură, în timp ce camera de supraveghere se mișcă. La scurt timp, în fundal se aud câini care încep să latre.

Materialul oferă o perspectivă asupra modului în care cutremurul a fost perceput într-un oraș aflat relativ aproape de zona epicentrală.

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Iași. Momentul cutremurului, surprins în Piața Unirii

Televiziunea Română a publicat, la rândul său, un material cu înregistrări ale cutremurului din mai multe orașe.

Printre acestea se numără și imagini surprinse de o cameră din Piața Unirii din Iași. Filmarea face parte din seria de materiale video apărute în primele ore după seism.

Din nou Iași - locuință particulară

Imaginile de mai jos sunt surprinse într-o locuință din Iași, în bucătărie și sunt publicate de Ora de Iași.

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Ce magnitudine a avut cutremurul din 18 noiembrie

Conform datelor actualizate publicate de INCDFP, seismul din 18 noiembrie 2026 a avut magnitudinea locală de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri.

Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, la aproximativ 48 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău și 90 de kilometri nord-est de Ploiești.

Cutremurul a fost resimțit într-o mare parte a țării, dar și dincolo de granițele României.

Editor : Sebastian Eduard