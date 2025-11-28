CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA

România se află la granița războiului de aproape patru ani, ocazie cu care Ministerul Apărării a devenit unul dintre cele mai importante, implicit și cel care îl conduce a ajuns rapid o persoană aflată în centrul atenției. Societatea se așteaptă ca cel care se află la cârma ministerului să fie de o pregătire ireproșabilă, dat fiind faptul că pe mână acestuia ajung 2% din PIB și decizii care ar putea decide soarta țării. Totuși, recentul caz al ministrului Moșteanu demonstrează contrariul. Ionuț Moșteanu a devenit figura centrală a acestor zile pentru că a mințit în CV-ul cu care a intrat în politica mare. Ulterior, inadvertențele demantelate de către Digi24.ro au demonstrat că Moșteanu are mai multe probleme în redactarea unui CV. Digi24.ro face o trecere în revistă a pregătirii unora dintre miniștrii apărării aflați la granița războiului.

Situația dificilă în care a ajuns șeful de la Apărare pune România într-o lumină deloc favorabilă, atât din punctul de vedere al părerii populației despre instituția în care pe vremuri aveau cea mai mare încredere, cât și din punct de vedere al modului în care ne vor privi aliații europeni sau euro-atlantici. După ce a scris Libertatea despre problemele din CV-ul lui Moșteanu, colegii săi de partid s-au grăbit să apere pregătirea acestuia, iar premierul a declarat la Digi24, în emisiunea moderată de către Cosmin Prelipceanu că „nu lucrează cu CV-uri”.

Dacă al nostru ministru a terminat o facultate privată situată la coada clasamentului învățământului superior din România, având specialitatea de „inginer diplomat” cu o licență luată la 16 ani distanță de când a terminat studiile, lucrurile stau cu totul diferit în alte țări care are au graniță cu Ucraina sau Rusia.

Polonia

Comparația ce-a mai pe care o facem este cel cu Polonia, partener strategic al României încă din perioada interbelică.

Polonezii au reușit să-și apere cu demnitate interesele naționale și, mai mult, au declarat în mai multe rânduri că doresc să aibă una dintre cele mai mari armate din Europa.

Cel care conduce Ministerul Apărării de acolo a fost ales, chiar dacă tot pe criterii politice, pare-se că și datorită pregătirii sale academice.

Władysław Kosiniak-Kamysz este cel care asigură apărarea Poloniei. Acesta vine dintr-o familie cu o veche tradiție în apărare și diplomație.

Acesta a studiat la Cracovia, unde s-au mutat părinții săi. Kosiniak-Kamysz a urmat Liceul Jan III Sobieski din Cracovia. Ulterior, a studiat medicina la Facultatea de Medicină a Universității Jagielloniană până în 2006. A devenit asistent la Catedra de Medicină Internă și Medicină Rurală a Universității Jagielloniană. În 2010, Kosiniak-Kamysz a obținut doctoratul în științe medicale împreună cu Tomasz Guzik. A obținut doctoratul pe baza tezei intitulate „Relația dintre variația genetică care codifică GTP ciclohidrolaza și funcția endoteliului vascular la pacienții cu diabet de tip 2”, în care a studiat factorii genetici determinanți ai diabetului. Kosiniak-Kamysz a desfășurat activități de cercetare științifică, printre altele, la Facultatea de Medicină a Universității Emory din Atlanta.

Și-a început prima slujbă la Departamentul de Boli Interne și Medicină Rurală al Colegiului Medicului Universității Jagiellonian, unde a efectuat un stagiu medical. Pe parcursul studiilor, Kosiniak-Kamysz a fost voluntar al Asociației de Voluntari Sfântul Ilie, care funcționa la Biserica Vizitației Sfintei Fecioare Maria din Cracovia.

De asemenea, acesta este membru al Legislativului de la Varșovia din 2015, conform informațiilor publicate pe site-ul Guvernului.

Finlanda

Finlanda este unul dintre cei doi membri proaspeți ai NATO. Țara nordică este cunoscută pentru modul în care este organizată și pentru că este una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de trai din lume.

În istorie războaielor recente a rămas în memoria colectivă, mai ales pentru „Războiul de Iarnă” în care a umilit gigantul URSS. Atunci mica țară cu doar câteva milioane de locuitori a creat pierderi uriașe imperiului cu peste 140 de milioane de locuitori.

În Finlanda armata este obligatorie, la fel cum era și în vremurile în care Moșteanu ar fi trebuit să facă armata în România.

Ministerul Apărării de la Helsinki este condus acum de către Antti Häkkänen.

Acesta este Locotenent în armată.

Häkkänen a absolvit Universitatea din Helsinki cu o diplomă de master în drept.

La alegerile parlamentare finlandeze din 2015, a fost nominalizat în circumscripția nou formată din sud-estul Finlandei și a devenit deputat ales cu 6.212 voturi.

Häkkänen a fost ales ca unul dintre cei trei vicepreședinți ai Partidului Coaliției Naționale la summitul partidului din iunie 2016, cu cel mai mare număr de voturi.

În iunie 2023, a fost numit ministru al apărării în cabinetul Orpo. Înainte de conducerea Apărării, acesta a fost ministru al Justiției, conform informațiilor publicate pe site-ul guvernului finlandez.

În februarie 2024, Häkkänen a declarat că intenționează să introducă o lege care să interzică oamenilor să demisioneze din rezerva militară a Forțelor de Apărare Finlandeze, calificând demisiile rezerviștilor ca fiind nepatriotice.

Ungaria

Kristóf Szalay-Bobrovniczky este cel care ocupă acum funcția de ministru al Apărării. Acesta s-a născut la 6 iunie 1970 în Budapesta, Ungaria.

Primul său strămoș cunoscut apare într-un brevet din 1286, iar un altul a fost reprezentant în adunarea națională în 1447. Majoritatea membrilor familiei sale au fost ofițeri militari, funcționari județeni și proprietari de terenuri. Toate proprietățile familiei au fost confiscate sub regimul comunist din Ungaria.

Szalay-Bobrovniczky a absolvit în 1993 Universitatea din Gödöllő, Ungaria, și a finalizat Programul Copernic (curs postuniversitar de management al SciencePo și Collège des Ingénieurs) la Paris, Franța.

Acesta a fost ambasadorul Ungariei la Londra și este căpitan în rezervă, conform site-ului oficial al guvernului maghiar.

Republica Moldova

Ministrul Apărării din Republica Moldova este un exemplu al meritocrației. Informațiile publicate pe site-ul oficial al Guvernului de la Chișinău arată un parcurs profesional impresionat.

2011 - 2012 Studii de Masterat în Strategii de Securitate Naţională, Colegiul Naţional de Război, Universitatea Naţională de Apărare, or. Washington, SUA.

2004 - 2005 Colegiul de Comandă şi Stat Major, Fort Leavenworth Kansas, SUA.

Iunie - decembrie 1999 Şcoala de geniu a Armatei SUA, Fort Leonard Wood, Missouri, SUA.

Ianuarie – iunie 1999 Institutul militar de limbi străine, San Antonio, Texas, SUA.

1992 - 1994 Institutul Militar de Arme Întrunite, Odesa, Ucraina.

1990 - 1992 Şcoala Militară Superioară de arme întrunite, Kiev, Ukraina.

Estonia

Statele baltice au fost un exemplu de curaj și determinare în lupta lor pentru independență și desprinderea de trecutul sovietic întunecat.

Într-un timp extrem de scurt (înaintea României) au reușit să adere la UE și NATO.

Odată cu începerea războiului din Ucraina, acestea s-au concentrat să-și asigure apărarea în fața unui posibil conflict cu Rusia.

Ministrul Apărării din Estonia este Hanno Pevkur.

În perioada 2016-2022, a fost membru al celui de-al 13-lea și al 14-lea Riigikogu.

În perioada 2014-2016, a ocupat funcția de ministru de interne.

În perioada 2012-2014, a ocupat funcția de ministru al Justiției.

În perioada 2009-2012, a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Sociale (responsabil pentru domeniile muncii, sănătății și protecției sociale).

În perioada 2007-2009, a fost membru al celui de-al 11-lea Riigikogu (n.red. Parlamentul estonian)

Hanno Pevkur a absolvit Școala de Economie din Tallinn în 1998 cu o diplomă în drept și Facultatea de Drept a Universității din Tartu în 2002.

Editor : A.R.