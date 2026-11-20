Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, afirmă că escaladări precum atacurile din Marea Neagră, rachetele care au ajuns deasupra Poloniei şi tentativa de asasinat dejucată în Danemarca „funcţionează remarcabil de bine pentru a-i aduce mai aproape unul de altul pe aliaţii NATO şi pentru a face Alianţa noastră mai mare şi mai puternică”.

„Atacuri în Marea Neagră, rachete deasupra Poloniei şi o tentativă de asasinat dejucată în Danemarca. Am mai văzut această versiune de escaladare”, a arătat, într-o postare pe X, Dan Neculăescu.

El a adăugat că acest lucru „funcţionează remarcabil de bine pentru a-i aduce mai aproape unul de altul pe aliaţii NATO şi pentru a face Alianţa noastră mai mare şi mai puternică”.

Rachete ruseşti au căzut, vineri, în Polonia, în apropierea frontierei cu Ucraina, provocând reacţii dure ale Varşoviei NATO, Uniunii Europene (UE) şi Marii Britanii, toţi aliaţi ai Kievului, relatează AFP.

Premierul polonez Donald Tusk a acuzat Rusia de o „provocare intenţionată”, după ce două presupuse rachete de croazieră şi o dronă au pătruns în spaţiul aerian polonez şi s-au prăbuşit în apropierea unui loc în care aliaţii Ucrainei desfăşurau exerciţii militare.

„Ştim cu certitudine că ceea ce a căzut din cer provine din Rusia”, a declarat Tusk. El a precizat că nu este o coincidenţă faptul că resturile au căzut pe teritoriul polonez, în apropierea zonei în care aveau loc exerciţiile.

Pe de altă parte, doi danezi au fost inculpaţi cu privire la o tentativă de asasinare - în contul Rusiei - a unui rapper ucrainean, Kyivstoner, a dezvăluit, vineri, televiziunea publică daneză DR, relatează AFP.

Editor : C.L.B.