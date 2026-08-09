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Daniel Funeriu, despre AI: „Nu sunt ţări în Europa la care să mă uit şi să spun «trebuie să facem aşa!» M-aş uita în Asia”

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Foto: Profimedia
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Daniel Funeriu, cercetător şi fost ministru al Educaţiei, a declarat duminică, la Digi24, că „inteligenţa artificială e cel mai bun servitor, dar cel mai orb stăpân”, el atrăgând atenţia asupra faptului că pentru a stăpâni AI oamenii trebuie să aibă tot mai multe cunoştinţe.

„Inteligenţa artificială nu are un ţel şi atunci, în primul rând, trebuie să ştii ce întrebări să pui. E ca atunci când te duci la Paris cu un dicţionar şi spui că tu ştii franceză. Într-adevăr, dacă te duci la Paris cu un dicţionar şi vorbeşti cu cineva şi te uiţi în dicţionar, în jumătate de oră poţi să-i spui o frază. Apariţia inteligenţei artificiale face că, paradoxal, copiii au nevoie de tot mai multă cunoaştere la purtător, rapid, să aibă mai multe cunoştinţe decât înainte, să ştie ce întrebări să pună şi, mai ales, trebuie să inoculăm copiilor cea mai bună atitudine faţă de ceea ce încă nu se cunoaşte, pentru că cunoaşterea e foarte aproape de ei astăzi”, a declarat Daniel Funeriu, în emisiunea „În fața ta”.

Potrivit acestuia, această poveste despre inteligenţa artificială poate fi sumarizată astfel: „Inteligenţa artificială e cel mai bun servitor, dar cel mai orb

stăpân”.

Întrebat cum tratează alte state, cu sisteme de educaţie bine cotate, relaţia cu AI, fostul ministru a răspuns: „Nu mai bine decât noi”.

Funeriu afirmă că profesori din alte sisteme de învăţământ reclamă că au probleme legate de faptul că elevii şi studenţii folosesc AI şi au început să ia măsuri.

„Dacă tinerii noştri - nu îmi parţine fraza, dar ea este corectă - dacă tinerii noştri nu o să înveţe cum învaţă tinerii chinezi, când ei vor ajunge pe piaţa muncii vor fi ei servitorii tinerilor chinezi care astăzi învaţă”, mai spune Funeriu, explicând că tinerii din China învaţă mult şi în „good old style”, folosind metodele clasice.

„Nu sunt ţări în Europa la care să mă uit şi să spun «trebuie să facem aşa!», m-aş uita în Asia”, a adăugat Funeriu, referindu-se la modele de învăţământ.

El apreciază că în procesul de predare către tineri trebuie ţinut cont de conţinuturi, metodă, experienţă emoţională potrivită a învăţării şi este nevoie ca profesorul să aibă posibilitatea de a pune în aplicare ceea ce a învăţat.

Editor : C.L.B.

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