Patriarhia Română a anunţat, marţi seară, că, din cauza lucrărilor aflate în desfăşurare, Catedrala Naţionala din Bucureşti nu va fi deschisă de Sfântul Andrei.

Potrivit Patriarhiei, din cauza lucrărilor aflate în desfăşurare la interiorul Catedralei Naţionale din Bucureşti, al doilea hram al Catedralei Naţionale, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României (30 noiembrie), va fi celebrat la Paraclisul „Învierea Domnului” al Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea acesteia.

În prezent, vizitarea Catedralei Naţionale se poate face doar la exterior, exclusiv în spaţiul esplanadei (piaţetei).

„Patriarhia Română mulţumeşte credincioşilor pentru înţelegere şi îi îndeamnă să întâmpine această sărbătoare cu bucurie sufletească, în comuniune şi rugăciune, sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

După terminarea lucrărilor din interiorul Catedralei Naţionale, sperăm în anul 2027, acest sfânt lăcaş va fi deschis credincioşilor şi pelerinilor, pentru a participa la sfintele slujbe şi a vizita acest edificiu reprezentativ al credinţei ortodoxe şi simbol al unităţii şi demnităţii spirituale a poporului român”, precizează sursa citată.

În 2025, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale (30 noiembrie), şi al celebrării Zilei Naţionale a României (1 decembrie), au fost oficiale slujbe în interiorul Catedralei Naţionale.

Editor : A.P.