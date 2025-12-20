Live TV

Video De ce pierde România cursa pentru integrarea dronelor militare în sistemul de apărare: ce fac Polonia și Finlanda

Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

România pierde cursa europeană pentru integrarea dronelor militare. Finlanda, de exemplu, a anunțat că fiecare recrut al armatei va trece printr-un curs de folosire a dronelor, iar Polonia folosește deja drone terestre în exercițiile militare și urmează să înființeze un batalion dedicat tacticilor cu sistemele fără pilot. România, de cealaltă parte, nu are nicio unitate specializată în folosirea aparatelor de zbor fără pilot, iar achizițiile unor noi drone n-au fost anunțate încă.

Polonia își dorește să aibă în următorii ani supremația printre țările NATO, în ceea ce privește folosirea dronelor. Armata Varșoviei folosește în momentul de față drone terestre, mașinării fără pilot, care au devenit vitale în războiul din Ucraina. Polonia folosește drone terestre de tip Goblin și Gnom. Acestea au rol logistic - transportă muniție sau militari răniți sau chiar rol ofensiv, pentru că pot să fie dotate cu mitraliere sau lansatoare de grende.

Un alt exemplu pozitiv vine tot din partea unei țări aflată lângă Rusia. Finlanda a anunțat că toți recruții vor trece printr-un curs de pregătire, în așa fel încât soldații să știe să folosească drone.

România este la polul opus: nu are nicio unitate specializată pentru sistemele fără pilot. MApN nu a spus niciodată oficial câți militari români sunt pregătiți pentru folosirea dronelor, dar din informațiile Digi24, numărul nu este unul foarte mare.

În ceea ce privește achizițiile, ministerul s-a concentrat pe drone de mari dimensiuni, precum Bayraktar, produse de Turcia, și Watchkeeper X18.

Drone Bayraktar au fost cumpărate din Turcia pentru aproximativ 300 de milioane de dolari, iar din Israel au fost comandate 21 de drone Watchkeeper, la un preț de 450 de milioane de dolari. România nu are foarte multe drone FPV (first person view). Este posibil ca acestea să fie cumpărate prin programul SAFE al Uniunii Europene.

