De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și impozite. Ce se schimbă și cine plătește mai mult

De la 1 ianuarie 2026, românii sunt afectați de un nou val de taxe și impozite, după ce pachetul de modificări fiscale adoptat de Parlament a fost validat de Curtea Constituțională. O parte dintre aceste noutăți fiscale au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept OUG „trenuleț”. Noile măsuri se aplică deja și vizează atât persoanele fizice, cât și firmele, cu impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor din chirii și platforme online, dar și asupra accizelor.

Guvernul a susținut că majorările sunt necesare pentru a crește veniturile la buget și a reduce deficitul, în contextul presiunilor economice și al angajamentelor asumate la nivel european.

În practică, însă, schimbările înseamnă costuri mai mari pentru proprietarii de locuințe, șoferi, investitori, antreprenori și salariați, începând chiar cu primele luni ale anului.

Impozite mai mari pentru locuințe, inclusiv cele construite înainte de 1990

Una dintre cele mai importante modificări intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026 vizează impozitul pe clădiri.

Valorile impozabile cresc atât în mediul urban, cât și în mediul rural, ca urmare a actualizării grilelor prevăzute în Codul fiscal.

În același timp, sunt eliminate reducerile de care beneficiau până acum locuințele construite înainte de 1990, ceea ce înseamnă că proprietarii de imobile vechi vor plăti impozite mai mari față de anii anteriori.

Impozitul anual se calculează în continuare în funcție de suprafața locuinței, valoarea impozabilă stabilită prin noile grile și cota de impozitare decisă de autoritățile locale.

Pentru clădirile rezidențiale considerate de mare valoare, cu o valoare impozabilă ce depășește 2,5 milioane de lei, se aplică și așa-numita „taxă pe lux”, în cotă de 0,9%.

Aceasta se calculează exclusiv pentru suma care depășește pragul stabilit de lege, nu pentru întreaga valoare a imobilului.

Terenuri mai scumpe din punct de vedere fiscal

Începând de joi, 1 ianuarie 2026, cresc și impozitele pe terenuri, în special pentru terenurile intravilane, inclusiv cele cu destinație agricolă.

Legea păstrează însă scutiri pentru anumite categorii clar definite, precum terenurile din domeniul public, cele aparținând unităților de învățământ, cultelor religioase sau parcurilor industriale.

În ceea ce privește construcțiile agricole, precum sere, solarii, răsadnițe, silozuri sau depozite, impozitarea acestora nu se aplică în anul 2026. Guvernul a decis amânarea măsurii, astfel că pe tot parcursul acestui an fermierii beneficiază de scutire totală.

Impozite auto: apar taxe noi, dispar scutiri

Regimul de impozitare a autoturismelor se va schimba semnificativ de la 1 ianuarie 2026.

Pentru prima dată, mașinile electrice sunt impozitate, cu o sumă fixă de 40 de lei pe an.

În același timp, reducerea acordată vehiculelor hibride este limitată, iar consiliile locale nu mai pot acorda scutiri aproape totale, așa cum se întâmpla până acum.

Totodată, sunt eliminate scutirile de care beneficiau ONG-urile și alte categorii speciale.

Pentru autoturismele cu motoare cuprinse între 1,6 și 2,0 litri, nivelul impozitului diferă în funcție de norma de poluare, fiind mai ridicat pentru standardele Euro 0-Euro 3 și mai redus pentru Euro 5 și Euro 6. Se aplică și „taxa pe lux” pentru autoturismele scumpe.

Mașinile cu un cost de achiziție mai mare de 375.000 de lei sunt taxate suplimentar cu 0,9% din suma care depășește acest prag, atât în cazul persoanelor fizice, cât și al firmelor.

Taxa de 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene

Tot de la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare taxa fixă de 25 de lei pentru toate coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Măsura vizează în special comenzile online din China sau Turcia, de pe platforme precum Temu, Shein sau Trendyol.

Guvernul susține că numărul acestor colete a crescut accelerat în ultimii ani, ajungând la peste 200.000 de livrări pe zi. Potrivit estimărilor ANAF, în 2025 au intrat în România aproximativ 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 de euro, care până acum nu erau supuse taxelor vamale. Taxa este colectată de furnizorii de servicii poștale și virată la bugetul de stat.

Impozite mai mari pentru câștiguri din investiții și criptomonede

Câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate, de la 1 ianuarie 2026, cu o cotă de 16%, față de 10% anterior.

Impozitul se va aplica la diferența dintre prețul de vânzare și cel de achiziție, iar câștigurile mai mici de 200 de lei pe tranzacție rămân neimpozabile, cu condiția ca totalul anual să nu depășească 600 de lei.

Tot din acest an, platformele de tranzacționare cu criptomonede au obligația de a raporta către ANAF datele utilizatorilor și informații despre tranzacțiile realizate, în baza noilor reguli europene.

Se majorează și impozitul pe câștigurile din vânzarea de acțiuni și obligațiuni.

Pentru titlurile deținute mai mult de 365 de zile, impozitul este de 3%, iar pentru cele deținute mai puțin de un an ajunge la 7%. În cazul tranzacțiilor realizate prin intermediari autorizați din România, impozitul este reținut la sursă.

Reguli noi pentru veniturile obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier

Veniturile obținute din închirierea pe termen scurt vor fi impozitate diferit, în funcție de numărul de camere închiriate.

Pentru persoanele care închiriază între una și șapte camere, venitul net se determină prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% din venitul brut, iar impozitul pe venit este de 10%.

Declararea se face prin Declarația Unică, pe baza veniturilor efectiv încasate.

Dacă numărul camerelor depășește șapte, activitatea este considerată activitate independentă, cu evidență în sistem real și obligații fiscale suplimentare.

Modificări importante pentru firme și dividende

De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe dividende va crește la 16%, același nivel aplicat veniturilor salariale.

Totodată, pragul de 400.000 de lei cifră de afaceri devine relevant pentru nivelul capitalului social al firmelor.

Societățile care depășesc acest prag trebuie să aibă un capital social minim de 5.000 de lei, în timp ce firmele sub acest nivel pot funcționa cu un capital de 500 de lei, beneficiind de o perioadă de tranziție pentru conformare.

În ceea ce privește impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat marilor companii, acesta se aplică în anul 2026 într-o formă redusă, de 0,5%.

Amenzi mai mari și facturi în creștere

Sancțiunile pentru munca nedeclarată se înăspresc considerabil.

Amenda ajunge la 40.000 de lei pentru fiecare angajat identificat fără forme legale, fără un plafon maxim total, iar în cazuri grave poate ajunge până la un milion de lei.

Tot de la 1 ianuarie 2026 cresc accizele la alcool, bere, vin și carburanți, cu impact direct asupra prețurilor.

În plus, tarifele de transport și distribuție a energiei electrice sunt actualizate de autoritățile de reglementare, ceea ce poate duce la facturi ușor mai mari pentru consumatori, în funcție de zona de distribuție.

Impozitul minim pe cifra de afaceri, redus în 2026

De la 1 ianuarie 2026, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicat firmelor cu venituri anuale de peste 50 de milioane de euro, este redus de la 1% la 0,5%.

Măsura se va aplica începând cu acest an și vizează companiile mari, indiferent de nivelul profitului raportat.

Guvernul a anunțat că acest impozit va fi eliminat complet începând cu anul 2027, însă această schimbare nu se aplică în 2026 și rămâne, deocamdată, o prevedere pentru anul următor.

Tot din 2027 este prevăzută eliminarea impozitului suplimentar pe cifra de afaceri (ICAS), în cotă de 0,5%, aplicat companiilor din sectorul petrolului și gazelor naturale, precum și a așa-numitei „taxe pe stâlp”, impozitul pe construcții speciale, în prezent de 0,5% sau 0,25%, în funcție de tipul construcției.