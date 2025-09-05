De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Anunțul ministrului Muncii

Florin Manole, ministrul Muncii, anunţă că de la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE, un pas spre mai multă transparenţă, siguranţă şi accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă.

„De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Este un pas spre mai multă transparenţă, siguranţă şi accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutaţi datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creaţi cont, rapid şi simplu”, anunţă ministrul Muncii.

„Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomeraţia şi amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate faţă de oamenii pe care îi au în grijă”, precizează Florin Manole.

