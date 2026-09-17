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Debitul Dunării, la mai puțin de jumătate din media lunii septembrie. Restricții de apă în Gorj și Dolj

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debit dunare
Foto: Apele Române Jiu Facebook
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Din articol
Restricții pe râul Jiu, în Gorj Câtă apă mai este în marile lacuri de acumulare

Debitul Dunării a ajuns, în a treia săptămână din septembrie, la mai puțin de jumătate din media multianuală pentru această lună. Joi dimineață, la Baziaș, a fost înregistrat un debit de 1.500 de metri cubi pe secundă, față de media de 3.800 mc/s pentru luna septembrie, potrivit reprezentanților Apelor Române Jiu.

„Cu acest debit, Dunărea rămâne la mai puțin de jumătate din debitul caracteristic perioadei. Prognoza INHGA (Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor – n.r.) indică o ușoară creștere, până la aproximativ 1.550 mc/s, însă debitul rămâne în continuare mult sub media multianuală”, informează Apele Române Jiu, joi pe Facebook.

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Instituția precizează că și râurile interioare au debite scăzute, în numeroase sectoare fiind înregistrate valori sub mediile multianuale. Situația pune presiune asupra resurselor de apă, iar în unele zone au fost instituite măsuri de restricționare.

Restricții pe râul Jiu, în Gorj

„În Bazinul Hidrografic Jiu, debitele reduse impun monitorizare permanentă și gestionarea atentă a fiecărui volum de apă disponibil. În contextul debitelor reduse, Apele Române Jiu monitorizează permanent evoluția resurselor de apă, atât prin rețeaua hidrometrică, cât și prin urmărirea modului în care sunt satisfăcute cerințele utilizatorilor. Pe râul Jiu, pe sectorul monitorizat de la Iscroni până la Zăval, situația hidrologică determinată de debitele scăzute a impus deja măsuri pentru anumite folosințe. Pe sectorul III Filiași–Rovinari, la utilizatorul SE Rovinari a fost instituită treapta a II-a de restricții, iar pentru SE Turceni, aflat pe același sector, este instituită faza de atenționare–avertizare. În Gorj: pe sectorul III Filiași–Rovinari, la S.E Rovinari este instituită treapta a II-a de restricții, iar la S.E Turceni – faza de atenționare-avertizare”, a mai spus sursa citată.

În această perioadă, trei localități din județul Gorj și două din județul Dolj au program de furnizare a apei cu restricții.

În același timp, acumulările din sudul țării păstrează rezerve importante de apă. În județul Gorj, trei acumulări au grade de umplere de peste 87%. Acumularea Târgu Jiu este plină în proporție de 100%, cea de la Vădeni are un grad de umplere de 90,4%, iar acumularea Vija este la 87,4%.

În județul Mehedinți și în zona Petroșani din județul Hunedoara nu sunt instituite, în prezent, restricții în alimentarea cu apă.

Câtă apă mai este în marile lacuri de acumulare

„La nivel național, cele 39 de mari lacuri de acumulare aveau la începutul lunii septembrie un grad de umplere de 65,99%, respectiv aproximativ 2,869 miliarde metri cubi de apă. Debite mici înseamnă presiune pe resursă. Rezervele din acumulări înseamnă capacitatea de a gestiona această perioadă”, explică reprezentanții Apelor Române Jiu.

Aceștia atrag atenția că resursa de apă trebuie gestionată cu atenție: „apa nu este nelimitată, fiecare metru cub contează”.

Editor : Ana Petrescu

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