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Debitul Dunării rămâne la 1.400 m³/s la intrarea în țară. Apele Române anunță când ar putea crește nivelul

Data actualizării: Data publicării:
ANAR Dunare 3
Foto Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor Facebook
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Din articol
Situația de la Cernavodă, influențată de intervențiile de la brațul Bala Sunt necesare ploi consistente pe suprafețe extinse

Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, se va menține în jurul valorii de 1.400 de metri cubi pe secundă până pe 17 august, anunță Administrația Națională „Apele Române”. Valoarea este cu mult sub media multianuală pentru luna august, de aproximativ 3.900 de metri cubi pe secundă. Hidrologii estimează însă că, după 24-26 august, ar putea fi înregistrate creșteri mai importante ale debitelor, care ar permite ieșirea din zona critică marcată de valori minime istorice.

„Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, se va menține staționar, la valoarea de 1.400 m³/s, până la data de 17 august. Acesta se situează semnificativ sub media multianuală a lunii august, de 3.900 m³/s”, transmite ANAR, potrivit unei postări de luni pe pagina de Facebook.

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În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi, în general, relativ staționare. Excepția o reprezintă prima parte a intervalului prognozat, când sunt așteptate ușoare scăderi pe sectorul Turnu Măgurele-Tulcea.

Situația de la Cernavodă, influențată de intervențiile de la brațul Bala

Apele Române precizează că estimările pentru secțiunea Cernavodă trebuie privite cu caracter orientativ, în condițiile în care în zona de confluență a Dunării cu brațul Bala sunt în desfășurare lucrări pentru redirecționarea unei părți din debit.

„Aceste lucrări pot determina o reducere semnificativă a scăderii nivelurilor în secțiunea menționată”, precizează instituția.

În bazinul superior al Dunării au fost înregistrate creșteri ale debitelor, pe fondul precipitațiilor din ultima perioadă, în special în amonte de Budapesta. Aceste creșteri nu sunt însă așteptate să se resimtă semnificativ la intrarea în România în următoarele zile.

Potrivit specialiștilor de la „Apele Române”, unul dintre motive este scăderea debitelor înregistrată în ultimele zile pe râul Sava, principalul afluent al bazinului mijlociu al Dunării din perspectiva aportului de apă.

Estimările realizate pe baza celor mai recente prognoze hidrologice din Ungaria și Serbia indică, pentru următoarele șapte zile, menținerea unui regim relativ staționar al Dunării la Baziaș, în jurul valorii de 1.400 m³/s.

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Sunt necesare ploi consistente pe suprafețe extinse

Pentru o îmbunătățire semnificativă și stabilă a situației hidrologice ar fi nevoie de mai multe episoade de precipitații importante, care să dureze două-trei zile și să acopere suprafețe extinse.

Acestea ar trebui să se producă atât în bazinul superior al Dunării, cât și în bazinul mijlociu, în special în bazinul hidrografic al râului Sava.

Există totuși perspective de ameliorare spre sfârșitul lunii august.

„Pe baza prognozelor sub-sezoniere actuale, există posibilitatea înregistrării unor creșteri mai importante ale debitelor Dunării la intrarea în țară după perioada 24-26 august 2026. Aceste creșteri ar putea determina ieșirea din actuala zonă critică, marcată de debite minime istorice”, arată ANAR.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că schimbările climatice vor avea ca principale efecte reducerea debitelor medii anuale ale Dunării la Baziaș și creșterea frecvenței și duratei perioadelor cu debite sub 2.500-2.000 m³/s.

Apele Române atrage însă atenția că aceste estimări au un grad ridicat de incertitudine, mai ales în ceea ce privește efectele schimbărilor climatice asupra valorilor minime extreme ale debitelor Dunării.

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Editor : Ana Petrescu

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