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Debitul Dunării scade din nou. Hidrologii anunță valori mult sub media obișnuită pentru octombrie-decembrie

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ANAR dunare
Foto Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor Facebook
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Debitul maxim al fluviului Dunărea la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) se va situa sub mediile multianuale în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, iar regimul hidrologic pe râurile interioare va fi la valori cuprinse între 30% şi 80% din mediile lunare, însă valorile ar putea coborî şi sub 30% în bazinele hidrografice Râmnicu Sărat, Bârlad şi pe râurile din Dobrogea.

Potrivit prognozei pe trei luni publicate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), în luna octombrie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Someşul Mare, Prahova, bazinele superioare ale Oltului şi Bistriţei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Râmnicu Sărat, Bârlad şi pe râurile din Dobrogea, notează Agerpres.

În luna noiembrie 2026, regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Someşul Mare, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Prahova, bazinele superioare ale Mureşului, Oltului şi Bistriţei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Râmnicu Sărat şi Bârlad.

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În prima lună de iarnă, regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Vedea, Argeş, Rm. Sărat, Putna, Prut, bazinele mijlocii şi inferioare ale Buzăului, Trotuşului, Moldovei şi Sucevei, bazinul inferior al Oltului (exceptând Olteţul), râurile din Dobrogea şi sub 30% pe râurile din bazinul Bârladului.

În cursul lunii decembrie este posibilă apariţia formaţiunilor incipiente de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) în bazinele superioare ale Bistriţei, Mureşului şi Oltului şi pe unele râuri mici din centrul şi nordul ţării, avertizează hidrologii.

În ceea ce priveşte fluviul Dunărea, la intrarea în ţară (pe secţiunea Baziaş), debitul maxim estimat pentru luna octombrie este de 1.600 metri cubi/secundă (mc/s), mai mic faţă de valoarea medie multianuală de 3.900 mc/s, iar cel minim de 1.200 mc/s.

Pentru luna noiembrie, debitul maxim al Dunării este estimat la 2.000 mc/s, iar cel minim la 1.400 mc/s, faţă de media de 4.700 mc/s.

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Potrivit prognozei de specialitate, media lunii decembrie este de 5.100 mc/s, în timp ce debitul maxim al Dunării este estimat la 3.500 mc/s, iar cel minim la 1.900 mc/s.

Hidrologii precizează că aceste estimări de lungă durată se vor actualiza prin prognoze de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se estimează posibilitatea depăşirii cotelor de apărare, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.

Editor : Ana Petrescu

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