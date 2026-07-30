Debitul Dunării scade dramatic și se apropie de recordul negativ din 1985. Ce măsuri sunt în vigoare pentru irigații

România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, în condițiile în care nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare, potrivit Administrației Naționale „Apele Române”.

Debitul Dunării la intrarea în țară, la Baziaș, este joi de 1.600 de metri cubi pe secundă, iar prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere până la aproximativ 1.500 mc/s în jurul datei de 6 august.

Debitul Dunării, de aproape trei ori sub media lunii iulie

Administrația Națională „Apele Române” avertizează că valorile actuale ale debitului Dunării sunt extrem de scăzute și se apropie de recordul negativ înregistrat în urmă cu patru decenii.

„Aceste valori sunt de aproape trei ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie (4.750 mc/s) şi se apropie de minimumul istoric înregistrat în anul 1985, când debitul Dunării a fost de 1.400 mc/s. În contextul acestor debite extrem de reduse, SN Nuclearelectrica a informat astăzi Dispeceratul Central al Administraţiei Naţionale "Apele Române" că, în urma analizei efectuate de specialiştii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie, Unitatea 2 va rămâne conectată la Sistemul Energetic Naţional, întrucât parametrii de operare permit funcţionarea în condiţii de siguranţă", scrie ANAR, joi pe Facebook.

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În zona Călărași-Cernavodă sunt menținute restricțiile de treapta a III-a pentru irigații. Acestea presupun furnizarea apei cu debite reduse sau doar în anumite intervale orare.

Fenomenul de înflorire algală este monitorizat

Specialiștii Administrației Naționale „Apele Române” monitorizează permanent și fenomenul de înflorire algală, favorizat de temperaturile ridicate și de nivelurile scăzute ale Dunării.

Potrivit ANAR, fenomenul se menține în prezent în limite normale.

Seceta hidrologică afectează în continuare mai multe regiuni ale țării, printre care Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. În aceste zone sunt sectoare de râuri cu debite foarte reduse sau chiar cu fenomene de secare.

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Apele Române: Nu sunt restricții pentru populație

În ciuda situației hidrologice dificile, autoritățile precizează că alimentarea cu apă a populației nu este afectată în acest moment.

„Nu există restricţii pentru alimentarea cu apă a populaţiei. Gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare este suficient pentru asigurarea alimentării cu apă în sistem centralizat, respectiv de 70%", mai spune postarea menționată.

Editor : Ana Petrescu