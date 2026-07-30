Live TV

Debitul Dunării scade dramatic și se apropie de recordul negativ din 1985. Ce măsuri sunt în vigoare pentru irigații

Data actualizării: Data publicării:
dunare apele romane
Foto: Apele Române Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Debitul Dunării, de aproape trei ori sub media lunii iulie Fenomenul de înflorire algală este monitorizat Apele Române: Nu sunt restricții pentru populație

România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, în condițiile în care nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare, potrivit Administrației Naționale „Apele Române”.

Debitul Dunării la intrarea în țară, la Baziaș, este joi de 1.600 de metri cubi pe secundă, iar prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere până la aproximativ 1.500 mc/s în jurul datei de 6 august.

Debitul Dunării, de aproape trei ori sub media lunii iulie

Administrația Națională „Apele Române” avertizează că valorile actuale ale debitului Dunării sunt extrem de scăzute și se apropie de recordul negativ înregistrat în urmă cu patru decenii.

„Aceste valori sunt de aproape trei ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie (4.750 mc/s) şi se apropie de minimumul istoric înregistrat în anul 1985, când debitul Dunării a fost de 1.400 mc/s. În contextul acestor debite extrem de reduse, SN Nuclearelectrica a informat astăzi Dispeceratul Central al Administraţiei Naţionale "Apele Române" că, în urma analizei efectuate de specialiştii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie, Unitatea 2 va rămâne conectată la Sistemul Energetic Naţional, întrucât parametrii de operare permit funcţionarea în condiţii de siguranţă", scrie ANAR, joi pe Facebook.

Citește și: Ungaria oprește toate reactoarele de la centrala nucleară Paks din cauza nivelului scăzut al Dunării

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În zona Călărași-Cernavodă sunt menținute restricțiile de treapta a III-a pentru irigații. Acestea presupun furnizarea apei cu debite reduse sau doar în anumite intervale orare.

Fenomenul de înflorire algală este monitorizat

Specialiștii Administrației Naționale „Apele Române” monitorizează permanent și fenomenul de înflorire algală, favorizat de temperaturile ridicate și de nivelurile scăzute ale Dunării.

Potrivit ANAR, fenomenul se menține în prezent în limite normale.

Seceta hidrologică afectează în continuare mai multe regiuni ale țării, printre care Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. În aceste zone sunt sectoare de râuri cu debite foarte reduse sau chiar cu fenomene de secare.

Citește și: Reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă rămâne temporar deschis, anunță Nuclearelectrica: „Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă”

Apele Române: Nu sunt restricții pentru populație

În ciuda situației hidrologice dificile, autoritățile precizează că alimentarea cu apă a populației nu este afectată în acest moment.

„Nu există restricţii pentru alimentarea cu apă a populaţiei. Gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare este suficient pentru asigurarea alimentării cu apă în sistem centralizat, respectiv de 70%", mai spune postarea menționată.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa scazuta la dunare
1
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
2
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Pierre-Henri Chuet
4
Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale...
Accident
5
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Dezastru total! Câți bani a ratat FCSB, după ce Auda a eliminat-o cu 7-3 din UEFA Conference League
Digi Sport
Dezastru total! Câți bani a ratat FCSB, după ce Auda a eliminat-o cu 7-3 din UEFA Conference League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nuclear Power Plant In Paks, Hungary
Ungaria oprește toate reactoarele de la centrala nucleară Paks din cauza nivelului scăzut al Dunării
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Reactorul 2 al Centralei de la Cernavodă rămâne temporar deschis, anunță Nuclearelectrica: „Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă”
Historic Low Water Levels On River Danube In Budapest
Nivelul Dunării a scăzut la un minim istoric la Budapesta, blocând una dintre principalele artere de transport de marfă ale Europei
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala de la Cernavodă se închide. După Unitatea 1, şi Unitatea 2 va fi oprită, din cauza scăderii nivelului Dunării
culturi compromise de seceta si ciori
„Înseamnă sărăcie curată”. Cum afectează seceta extremă și invazia de ciori recoltele României: pierderi uriașe și disperare la sate
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Senatul a respins noua lege a integrității, după scandalul dintre...
pilotul român care a doborât primele două drone pătrunse neautorizat în spațiul aerian românesc.
Primele declarații ale pilotului român de F-16 care a doborât drone...
oana gheorghiu face declaratii
Oana Gheorghiu, despre venituri lunare în companiile de stat din...
stefan avramescu fb
Avrămescu: AUR şi George Simion au vorbit cu toţi liderii politici...
Ultimele știri
Amenzi de peste 2.000 lei după incidentele de la protestul oierilor. Jandarmeria: Au fost aruncate obiecte și s-a incitat la violență
Abrudean: Proiectul ANI va fi redepus fără amendamentele PSD privind sancționarea retroactivă și declararea cash-ului
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu sute de migranți care încearcă să ajungă în exclava Ceuta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Ce nume a primit micuța și ce detaliu emoționant o leagă de surioarele...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la Auda a pus capac. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Se construiește un nou stadion în România. Planul echipei conduse de fostul jucător al FCSB
Adevărul
Două roiuri de meteori ajung la apogeu. Spectacol pe cer în noaptea de joi spre vineri
Playtech
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
Digi FM
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Fostul membru AXXA stârnise controverse după ce a ținut post negru 40...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momentul când Rivaldinho i-a zis lui Hanca: "Ce are Andreea a avut și mama. Au murit și ea, și copilul"
Pro FM
Anca Țurcașiu, noi imagini inedite alături de partenerul ei, la malul mării. Fanii au fost cuceriți: „Așa...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce părere ar avea Johnny Depp despre filmul care îi marchează revenirea la Hollywood: „O șansă care apare o...
Adevarul
Pericol pentru securitatea energetică globală: atac cu drone asupra a două petroliere în Marea Neagră
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Mihai Trăistariu, exasperat de turiștii de pe litoral. Ce îi dispare din apartamente și ce obiecte ajunge să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este "dirty soda", băutura care face furori pe internet, dar îi îngrijorează pe medici: "Este un dezastru...
Digi Animal World
Un câine a distrus drona vecinului, iar cazul a ajuns în instanță. Ce a decis judecătorul
Film Now
A trăit în mașină înainte să ajungă la Hollywood, apoi a câștigat două premii Oscar. Viața a încercat-o de...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...