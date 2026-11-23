Scrisorile trimise de organele fiscale contribuabililor sau plătitorilor sunt considerate „comunicări legale” doar dacă sunt înmânate personal contribuabilului sau împuternicitului acestuia, stabileşte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în urma unei sesizări formulate de procurorul general al României. Aceste documente nu sunt considerate ca fiind comunicări legale dacă au fost remise unor rude sau persoane care locuiesc cu destinatarii documentelor transmise pe suport de hârtie.

„Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 163 alin. (6) din Codul de procedură civilă, comunicarea către contribuabil/plătitor a actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, reprezintă o comunicare legală doar în situaţia în care actul este înmânat destinatarului sau, în lipsa acestuia de la domiciliul fiscal, împuternicitului autorizat să primească trimiterea poştală”, transmit, luni, reprezentanţii ICCJ, conform News.ro.

Magistraţii au stabilit că înmânarea documentelor fiscale unor rude sau unor persoane care locuiesc la aceeaşi adresă cu destinatarii trimiterilor poştale ale fiscului nu se consideră, în instanţă, ca dovezi că destinatarului i-au fost aduse la cunoştinţă aceste comunicări.

„Înalta Curte a reţinut că respectarea dreptului la apărare garantat contribuabililor presupune, aşa cum rezultă şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ca actele administrativ-fiscale comunicate prin poştă să fie înmânate doar destinatarului sau împuternicitului autorizat să primească trimiterea poştală şi nu altor categorii de persoane determinate pe criteriul gradului de rudenie faţă de contribuabil ori al coabitării cu acesta din urmă. Hotărârea Completului pentru soluţionarea recursului în interesul legii oferă un reper care consolidează standardul de protecţie recunoscut contribuabililor în relaţia cu autorităţile fiscale”, precizează ICCJ.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Editor : Sebastian Eduard