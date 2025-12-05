Live TV

Declarație scandaloasă a unei directoare din PMB: „M-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi". Cum explică reacția

Sute de taximetriști adunati la un protest în Piața Constituției din București
Foto: Iquam Photos/ Saul Pop
Directoare din PMB: „M-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul” Cum se apără: „Declarația a fost scoasă din context și interpretată greșit”

Violeta Grigore, directoare în cadrul Departamentului Transporturi al Primăriei Municipiului București, a făcut în această săptămână o declarație controversată la adresa șoferilor de taxi, într-o ședință de lucru la care au participat reprezentanți ai firmelor de taxi. În replică, ea a punctat că e o declarație „scoasă din context”.

La Primăria Capitalei a avut loc în această săptămână o ședință de lucru la care au participat mai mulți reprezentanți ai firmelor de taxi și ai dispeceratelor, dar și Violeta Grigore, șefa departamentului Transportului din Primăria Capitalei.

Directoare din PMB: „M-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul”

Aceștia au înregistrat-o pe Violeta Grigore în timp ce a făcut o declarație controversată la adresa șoferilor de taxi, înregistrare obținută și publicată de Jurnalul.ro.

„Eu, personal, am avut altercații în trafic, când m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi (...) Vă dau exemplu: În spate la Arhitectură, domnul taximetrist parcat de nu se putea trece pe lângă el (...) nu se putea trece, cel care era în fața mea, cu un Polo, a trecut (... ) când am deschis geamul și i-am zis să își tragă mașina, a avut un limbaj academic (...) Am luat pistolul, m-am dat jos, l-am trântit și i-am pus pistolu-n cap și i-am spus: ieși, în m*** m*** și mută-ți mașina!”, reiese din înregistrarea publicată de Jurnalul.ro.

Cum se apără: „Declarația a fost scoasă din context și interpretată greșit”

Violeta Grigore a avut și un drept la replică, prin care a transmis că „declarația audio care circulă în prezent pe diverse grupuri, pe rețelele de socializare și într-un articol de presă a fost scoasă din context și interpretată greșit”.

„Discuția respectivă făcea referire la anii de început ai taximetriei, de după Revoluție , o perioadă în care regulile erau neclare, iar fiecare acționa cum credea de cuviință. În acel pasaj, folosirea pronumelui „eu” nu era una personală, ci reprezenta un exemplu generic, de tipul -eu, ca simplu cetățean în acele vremuri-”, a transmis directoarea din cadrul PMB.

Ea a mai subliniat că era vorba de „o descriere ipotetică despre cum ar fi putut reacționa oricine în fața unui comportament agresiv sau violent”.

„Menționarea posibilității ca „să pui mâna pe bâtă sau pistol ca să îți faci dreptate” nu reprezintă o acțiune reală și nici o declarație despre ceea ce aș fi făcut eu personal, ci era o ilustrare simbolică a atmosferei tensionate de atunci și a lipsei de ordine. În același context, limbajul vulgar la care am făcut referire — citând o reacție tipică din acea perioadă — nu reflectă modul meu de a vorbi și nu a fost folosit ca afirmație proprie, ci ca exemplu de expresie agresivă care se întâlnea frecvent în astfel de situații”, a mai explicat Violeta Grigore.

Ea a mai subliniat că „fragmentul trebuie înțeles ca o relatare ipotetică și contextuală, nu ca o confesiune”.

„Sunt pe deplin conștientă că demersurile mele privind modificarea regulamentului privind transportului de persoane în regim taxi, regulament care ar fi trebuit modificat încă de acum 10 ani, pot genera nemulțumiri sau reacții critice. Orice schimbare, mai ales una care atinge zone sensibile, produce disconfort pentru unii și rezistență pentru alții”, a mai transmis directoarea din PMB.

