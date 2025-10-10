Live TV

Video Derapaj al primarului din Slatina Mario De Mezzo în ședința Consiliului Local: „Să mori tu, comandantu' ISU!”

mario de mezzo vorbeste la o sedinta
Mario de Mezzo.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a avut o ieşire nervoasă în timpul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local, când a povestit o discuţie cu şeful ISU Olt despre riscul unui incendiu într-o şcoală. În timp ce critica lipsa de reacţie a instituţiei, edilul a folosit expresii suburbane.

Primarul a povestit discuţia în faţa consilierilor, reproşându-i ISU că nu şi-ar asuma responsabilitatea şi reclamat modul în care s-ar putea reacţiona în comunitate.

Declaraţii ale primarului

„L-am întrebat pe cmd ISU, a venit la mine în birou şi zice «Domne, copiii nu sunt în siguranţă». Şi i-am zis «Pe cuvântu’ tău? Da’ 10 ani unde ai fost? Opt ani?» Îi zic «Închide, domne, închide mansarda. OK, copiii nu sunt în siguranţă, riscăm incendii; închide mansarda». «Păi nu eu am calitatea să fac asta». «Dar cine?» «Dumneavoastră!» «Să mori tu?! Mă, să mori tu?! Comandantu’ ISU. Mă, să mori tu?! Că eu, primarul Slatinei, să mă duc să-mi pun în cap 500 de copii şi pe consilierii PSD care să iasă să urle că De Mezzo a închis mansarda, că tu, ISU, stai cu mâna pe geamandură şi spui „Nu e treaba mea!” Să mori tu? Comandantu ISU»”

