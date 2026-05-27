Descoperire arheologică importantă la Băicoi: Mormânt vechi de 5.000 de ani, găsit pe şantierul unui pasaj suprateran peste DN1

Un mormânt vechi de circa 5.000 de ani a fost descoperit de arheologi pe şantierul pasajului suprateran care va fi construit la Băicoi, la intersecţia drumului naţiona DN 1 cu drumul judeţean DJ 215.

"Construcţia pasajului rutier suprateran peste DN 1 a fost demarată. Lucrarea a început prin descărcarea arheologică a tumulului existent în zona de construire a obiectivului, realizată de specialiştii Muzeului de Arheologie Ploieşti", a anunţat, miercuri, primarul oraşului Băicoi, Marius Constantin, pe pagina sa de Facebook.

Cercetătorul ştiinţific dr. Alin Frînculeasa din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova a declarat, pentru Agerpres, că sunt doi tumuli de săpat în zonă, unul fiind mare, având în jur de patru metri înălţime, iar altul mai puţin de un metru înălţime.

"În tumulul acesta pe care îl săpăm la Băicoi, în primul, pentru că avem doi de săpat, sunt morminte din Epoca Bronzului. (...) Este deosebit acest tumul pentru că este mare. Sunt doi tumuli mari în tot spaţiul acesta de la nord de Ploieşti şi acesta este unul dintre ei. Aceasta înseamnă că sunt nişte persoane care fac parte din elita acestui grup, a acestei comunităţi umane care locuieşte la nord de Ploieşti, între Ploieşti şi Băneşti", a explicat sursa citată.

În prima etapă a exploatării tumulului a fost găsit un mormânt din perioada timpurie a Epocii Bronzului, vechi de circa 5.000 de ani. Scheletul uman descoperit aparţine unui bărbat masiv, care avea şi o podoabă la ureche, a precizat Frînculeasa.

Lucrările de descărcare arheologică a zonei vor dura circa opt săptămâni, a arătat sursa citată.

Proiectul "Construire pasaj suprateran peste DN 1 Băicoi la intersecţia între DN 1 cu DJ 215" este finanţat prin Programul ''Anghel Saligny''.

