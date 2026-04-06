Foto Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole

Foto: Greek Ministry of Culture Facebook
Alte descoperiri de pe epava lui Elgin Cum au supraviețuit naufragiului sculpturile Partenonului

Pentru prima dată în peste două secole, un fragment din decorațiunea sculpturală de la Partenon a fost recuperat din epava navei „Mentor” a lui Lord Elgin, scrie Greek Reporter.

Descoperirea, făcută în timpul sezonului de săpături subacvatice din 2025, oferă o legătură fizică directă între nava nefastă și comorile arhitecturale jefuite pe care le transporta.

Cea mai importantă descoperire a sezonului este un fragment decorativ din marmură care prezintă un „gutta” — un mic ornament în formă de picătură de apă, caracteristic arhitecturii grecești clasice. Măsurând 9,3 cm pe 4,7 cm, piesa este considerată a aparține fie unei „epistyle regula”, fie unei „cornise mutule”.

Analiza preliminară este remarcabilă: dimensiunile guttei (6,51 cm diametru) se aliniază perfect cu măsurătorile realizate de renumitul arhitect Anastasios Orlandos pentru elementele decorative ale Partenonului. Deși echipa lui Lord Elgin a recuperat majoritatea încărcăturii de marmură la scurt timp după scufundarea navei în 1802, acest fragment a rămas ascuns pe fundul mării timp de 224 de ani.

Alte descoperiri de pe epava lui Elgin

Dincolo de fragmentul de marmură, săpăturile au scos la iveală mai multe artefacte care oferă o imagine mai clară asupra vieții și tehnologiei de la bord:

  • Integritatea corpului navei: Săpăturile au confirmat că structura navei s-a degradat rapid din cauza expunerii pe fundul mării și a metodelor agresive de recuperare folosite de scafandrii de bureți în 1802, care au spart scândurile navei pentru a ajunge la cală.
  • Echipamente și catargele navei: Echipa a recuperat componente de ale corzilor și catargelor navei, fragmente de ceramică de uz cotidian și bucăți din învelișul de cupru folosit pentru protecția lemnului navei.
  • Vatra: O placă ceramică de izolație a fost găsită lângă chilă, probabil parte a vetrei de gătit a navei.

Misiunea din 2025, condusă de dr. Dimitrios Kourkoumelis-Rodostamos de la Ephorate of Underwater Antiquities, s-a concentrat pe două secțiuni de săpături (1/2025 și 2/2025) la vest și nord de epava supraviețuitoare. Conservarea în curs a fragmentului de marmură ar putea oferi detalii suplimentare despre partea exactă a Partenonului din care provine.

Cum au supraviețuit naufragiului sculpturile Partenonului

„Mentor”, o navă privată aparținând lui Lord Elgin, s-a scufundat în septembrie 1802 în largul portului Avlemonas, lângă Kythira. Nava transporta o parte semnificativă din sculpturile de marmură ale Partenonului și alte sculpturi de pe Acropole când a lovit stânci și s-a scufundat.

Când „Mentor” s-a scufundat la aproximativ 23 de metri adâncime, lăzile grele de marmură au rămas prinse în cală. Lord Elgin era disperat — sculpturile reprezentau o investiție financiară și personală uriașă. Secretarul său, William Hamilton, a angajat scafandri specializați în bureți din insulele Kalymnos și Symi.

Pentru că lăzile erau prea grele și nava era blocată între stânci, scafandrii au fost nevoiți să folosească ciocane și ferăstraie pentru a sparge puntea și coca navei și a ajunge la încărcătură. Lucrând în condiții primitive, fără aparate de respirație, scafandrii au reușit să recupereze toate cele 17 lăzi de marmură pe parcursul a doi ani.

Pe măsură ce lăzile erau ridicate, acestea au fost depozitate pe țărmul din Avlemonas, Kythira. Au rămas acolo, expuse intemperiilor, o perioadă, în timp ce Hamilton organiza transportul lor către Anglia. Odată salvate, sculpturile de marmură nu au ajuns direct într-un muzeu, ci au fost încărcate pe diverse nave britanice care treceau prin zonă, în tranșe.

Primele lăzi au ajuns la Londra în 1804, însă ultimele piese de pe „Mentor” au sosit mult mai târziu. Ajuns în Londra, Elgin nu avea unde să le depoziteze și le-a păstrat într-un șopron provizoriu umed la reședința sa din Park Lane, unde au suferit din cauza funinginii și umidității.

Până în 1816, Elgin se confrunta cu ruină financiară și un divorț dificil. A intrat în negocieri cu guvernul britanic pentru vânzarea scupturilor de marmură. După o anchetă parlamentară controversată privind legalitatea achiziției, guvernul britanic a cumpărat colecția pentru 35.000 de lire sterline (mai puțin de jumătate din suma cheltuită de Elgin pentru achiziție și transport).

Sculpturile de marmură au fost apoi mutate la British Museum, unde se află și în prezent.

