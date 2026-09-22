Descoperire macabră făcută de pescari: Trupul unei tinere a fost găsit într-o valiză aruncată în râul Olt Data actualizării: 22.09.2026 17:55 Data publicării: 22.09.2026 17:54 Foto cu caracter ilustrativ: Captură Digi24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Descoperire macabră în râul Olt. O valiză în care se aflat trupul unei femei a fost scoasă de pescari din râul Olt, în zona barajului de la Ionești. Descoperirea șocantă a fost făcută în zona barajului de la Ionești, de pe râul Olt, în județul Vâlcea. Mai mulți pescari au scos din apă valiza în care se afla trupul tinerei.La fața locului au ajuns polițiștii și criminaliștii, care au început cercetările pentru a stabili identitatea victimei și împrejurările în care aceasta a murit.Potrivit primelor informații, pe trupul femeii au fost găsite mai multe leziuni și echimoze. Deocamdată însă, identitatea tinerei nu a fost stabilită.Anchetatorii trebuie acum să afle cine este tânăra, de unde provine și cum a ajuns valiza în apele râului Olt. De asemenea, urmează să fie stabilite și circumstanțele exacte ale morții. Călin Georgescu, primele declarații după ieșirea din arest. „Lumea este mică și Dumnezeu este mare” Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să ajungă la „junk”: „Avem nevoie urgent de clarificarea situației politice” O româncă a obținut titlul de Miss Italia 2026. Cine este Sarah Maria Rizea: „Am câștigat aproximativ o sută de medalii” Noua taxare rutieră intră în vigoare de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare Vicepreședintele PSD, despre o posibilă guvernare cu AUR: „Putem să ne așezăm la masă cu oricine. Nu avem în plan acest lucru” După ce a interzis accesul mai multor publicații la Casa Albă, Trump și-a lansat propria televiziune: „Actualizări în timp real” Prima reacție a lui Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT Nicușor Dan, despre depunerea mandatului de către Siegfried Mureșan și scenariul unui guvern PSD-AUR Studiu: Mirosul cafelei ne schimbă instant dispoziția. Ce efecte neașteptate are asupra creierului Editor : A.P. Etichete: crima olt Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente... 2 Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază... 3 Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani 4 Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu... 5 Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...