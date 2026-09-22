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Descoperire macabră făcută de pescari: Trupul unei tinere a fost găsit într-o valiză aruncată în râul Olt

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crima
Foto cu caracter ilustrativ: Captură Digi24
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Descoperire macabră în râul Olt. O valiză în care se aflat trupul unei femei a fost scoasă de pescari din râul Olt, în zona barajului de la Ionești.

Descoperirea șocantă a fost făcută în zona barajului de la Ionești, de pe râul Olt, în județul Vâlcea. Mai mulți pescari au scos din apă valiza în care se afla trupul tinerei.

La fața locului au ajuns polițiștii și criminaliștii, care au început cercetările pentru a stabili identitatea victimei și împrejurările în care aceasta a murit.

Potrivit primelor informații, pe trupul femeii au fost găsite mai multe leziuni și echimoze. Deocamdată însă, identitatea tinerei nu a fost stabilită.

Anchetatorii trebuie acum să afle cine este tânăra, de unde provine și cum a ajuns valiza în apele râului Olt. De asemenea, urmează să fie stabilite și circumstanțele exacte ale morții.

Editor : A.P.

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