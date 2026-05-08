Descoperire misterioasă pe plaja din Vama Veche: Garda de Coastă a găsit o bucată de metal cu inscripţii chirilice

O bucată de metal cu inscripţii chirilice a fost găsită, vineri, de Garda de Coastă pe o plajă din zona Vama Veche, fiind desfăşurate cercetări sub coordonarea unui procuror.

”În ziua de 8 mai 2026, în urma unui apel 112, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din zona localităţii Vama Veche, o bucată din metal cu inscripţii chirilice”, a anunţat, vineri seară, Garda de Coastă.



În acest caz se fac cercetări, în cooperare cu celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

