Deși are trei oameni la comunicare, Autoritatea pentru Digitalizarea României a apelat și la serviciile unei firme cu un singur angajat

O firmă cu un singur angajat a primit, prin atribuire directă, un contract pentru comunicare pe rețelele de socializare de la Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), instituție care are deja în componență un compartiment de comunicare publică în care lucrează trei oameni. Deși în acte figurează o altă persoană, compania este controlată de Anamaria-Mihaela Ivan, care a fost, până acum trei ani, în conducerea filialei PSD din Bistrița-Năsăud. „Relațiile politice mai mult încurcă”, a explicat Ivan pentru Digi24.ro, în condițiile în care o altă companie din grupul deținut de ea a obținut un milion de lei în timpul campaniilor din anul electoral 2024 de la filiala PSD din Bistrița-Năsăud.

Pe 17 iunie 2025, Autoritatea pentru Digitalizarea României atribuia prin achiziție directă un contract de aproximativ 20.000 de euro pentru „activități de comunicare, redactare conținut, promovare și suport media”.

Firma care a obținut contractul prin atribuire directă este Update Artwolf SRL. Potrivit Termene.ro, în prezent firma este deținută în acte de Victoria Babutan, are un singur angajat și are sediul social în Bistrița-Năsăud.

Contractul este valabil până la finalul anului 2025, având posibilitatea de prelungire prin act adițional. Prețul serviciilor lunare este de 16.250 de lei fără TVA.

În organigrama Autorității pentru Digitalizarea României - instituția care, printre altele, gestionează platforme de servicii publice - există deja un compartiment de comunicare publică, în coordonarea președintelui.

Printre atribuțiile acestui compartiment de comunicare publică se regăsește coordonarea activităților de „promovare a imaginii Autorității, asigurând reputația instituțională prin coerența elementelor vizuale și a celor de brand ale Autorității și ale platformelor administrate de Autoritate, utilizate în toate tipurile de conținut” și „promovarea imaginii publice a Autorității”.

ADR avea nevoie de două persoane, dar a apelat la o firmă cu un angajat

„Pentru a accelera livrarea de conținut adaptat canalelor moderne, în condițiile în care comunicarea presupune inclusiv materiale de grafică digitală, conținut multimedia diversificat, producții video și campanii tematice integrate, ADR a apelat punctual la servicii externalizate, pe o perioadă determinată de 6 luni, în scopul completării capacității operaționale a Compartimentului de Comunicare Publică”, potrivit unui răspuns transmis de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) la solicitarea Digi24.ro.

În același răspuns, ADR a subliniat că în compartimentul de comunicare lucrează trei persoane și că mai există un post suspendat. Instituția a mai menționat că nu a putut să angajeze alte persoane, pentru că ocuparea posturilor vacante, prin concurs sau examen, a fost blocată la începutul anului 2025.

ADR mai argumentează că prețul pe care îl plătește pe lună pentru externalizarea serviciilor de comunicare este „inferior cheltuielor necesare angajării a două persoane cu profiluri profesionale echivalente”. Firma Update Artwolf SRL figura, însă, cu un singur angajat.

În cadrul acestui contract, ADR susține că plătește 16.250 de lei pe lună, în timp ce salariul mediu din Compartimentul de Comunicare Publică se ridică la 12.601 de lei (brut).

Cine controlează firma care a primit contractul?

Firma Update Artwolf SRL a fost înființată în anul 2023 de Anamaria-Mihaela Ivan, o persoană care în trecut a fost în conducerea filialei PSD din Bistrița-Năsăud.

Ivan a transferat acțiunile companiei Victoriei Babutan în anul 2024. Datele companiei duc către website-ul unei agenții de social-media, PR și comunicare - Wolfart. Pe profilul de Facebook Anamaria-Mihaela Ivan subliniază că este „creative/art director” la agenția Wolfart.

Anamaria-Mihaela Ivan a recunoscut, pentru Digi24.ro, că se află în spatele companiei Update Artwolf, care a primit prin atribuire directă contractul cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

„Ei nu au acolo pe cineva care să facă materiale tip reels (n.r. Clipuri video pe rețele sociale), identitatea grafică, nu au cumpărate instrumente sau specialiști care să lucreze în platforme. Pentru ghișeul.ro, de exemplu, se doresc materiale pentru cetățeni ca să vadă cum se înscriu și se accesează. Ei nu au așa ceva. Noi am avut întâlniri cu ei, am stabilit un ghid de identitate vizuală, ceea ce nu a avut până acum. Toate materialele o să fie într-un anumit fel.

E, totuși, Autoritatea de Digitalizare a României, acolo trebuie să fie o frecvență mare, un mozaic de informații, pentru că se fac extrem de multe lucruri foarte bune. Ăsta e rolul nostru, trebuie să transmitem oamenilor ce face ADR”, a declarat Anamaria-Mihaela Ivan pentru Digi24.ro.

Președintele ADR este Dragoș-Cristian Vlad, originar din Bistrița-Năsăud. La momentul numirii în această funcție, presa relata faptul că ar fi fost susținut de PSD. În același timp, a lucrat alături de fostul ministru Rovana Plumb la Ministerele Mediului și Fondurilor Europene, fiind considerat un apropiat al acesteia.

Dragoș-Cristian Vlad nu a răspuns unei solicitări Digi24.ro pentru a furniza un punct de vedere, însă ADR a subliniat că „procesul de selecție a ofertantului nu a implicat și nu putea implica în niciun fel criterii de natură politică”.

Instituția, dar și Anamaria Ivan, au subliniat că această achiziție a respectat Legea, nu a fost contestată de alte companii, iar criteriul de atribuire a fost „prețul cel mai scăzut”. Digi24.ro nu a identificat, însă, în SEAP sau pe site-ul ADR anunțul prin care instituția cerea oferte pentru externalizarea serviciilor de comunicare.

La aproape două luni de la semnarea contractului, ADR laudă performanțele companiei Update Artwolf.

„În perioada 24 iulie – 6 august 2025, pagina ADR a înregistrat o creștere de 235% a numărului de vizualizări (peste 23.000), iar interacțiunile cu publicul au crescut cu 204% față de perioada anterioară (peste 1.000)”, potrivit răspunsului ADR.

„Oamenii nu înțeleg diferența dintre IT și social media, nu înțeleg diferența dintre comunicare și social media. Nu știu dacă ar trebui neapărat să externalizeze (n.r. Serviciile de comunicare), ar trebui să caute specialiști și să formeze specialiști în social-media în instituții. În general nu sunt specialiști în social-media”, a mai spus și Anamaria Mihaela Ivan, subliniind că, în general, în instituții există un singur om care ar trebui să se ocupe de componenta rețelelor de socializare în ceea ce privește comunicarea publică.

Jumătate din cifra de afaceri provine de la PSD

La sediul social al companiei Update Artwolf figurează alte trei companii:

WOLFART AGENTIA DE IMAGINE SRL, deținută de Maria Ivan, plutonier adjuntant principal în rezervă, mama Mihaelei Ivan.

WOLF IVART ONLINE SRL, deținută de Anamaria-Mihaela Ivan.

WOLF MIVART SRL, deținută de Maria Ivan.

Anamaria-Mihaela Ivan mai deține o altă companie - Ivart Online Media SRL. Această companie a obținut în anul electoral 2024 aproximativ un milion de lei de la PSD Bistrița-Năsăud pentru serviciile de comunicare din timpul campaniilor pentru alegerile locale și parlamentare.

Companiile Mihaelei Ivan au mai obținut în jur de 8.000 de lei și de la filiala UDMR din Bistrița-Năsăud.

Potrivit datelor financiare, în anul 2024 Ivart Online Media SRL, de exemplu, a avut o cifră de afaceri de aproximativ 2 milioane de lei și un profit de 1,4 milioane de lei.

„Am lucrat pentru diverse partide, am lucrat inclusiv pe extern. Nu e neapărat înspre o zonă politică. De foarte multe ori încurcă relațiile din zona politică, pentru că lumea pune o etichetă. Companiile lucrează pentru partidele sau oamenii cu care pot să rezoneze și unde au de câștigat. Până la urmă, eu am de plătit taxe la stat, am de plătit oameni, oamenii au acte, nu există contracte de colaborare, am angajați”, a adăugat Anamaria-Mihaela Ivan pentru Digi24.ro.

Aceste firme au fost înscrise în SEAP (platforma națională de licitații publice) în anul 2025, iar datele duc către site-ul wolfart.ro și către același număr de telefon, cel al Mihaelei Ivan.

Anamaria-Mihaela Ivan este o persoană influentă în rândul social-democraților din Bistrița Năsăud. A fost vicepreședinte al filialei PSD Bistrița-Năsăud, potrivit unei declarații de avere din anul 2022.

Potrivit informațiilor din presă, Anamaria-Mihaela Ivan prelua, în anul 2020, funcția de purtător de cuvânt al Consiliului Județean Bistrița, înlocuindu-l pe actualul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

„Am simțit că pot mai mult și nu puteam să mă desfășor în acea zonă cum mi-am dorit. Am avut propunerea să fiu pe lista de parlamentari și în acea perioadă aveam în jur de 20 și ceva de ani și am zis că nu voi accepta așa ceva. Să ai o funcție de genul - ai nevoie de experiență, profesională, dar să crești și personal. Asta nu înseamnă că tinerii nu își au locul acolo, dar eu am simțit că vreau să mă dezvolt în această zonă”, a explicat Anamaria Mihaela Ivan.

Deși există o legătură de nume între Anamaria-Mihaela Ivan și ministrul Bogdan Ivan, de pe rețelele de socializare reiese că aceștia sunt prieteni apropiați, colegi în PSD și s-au cunoscut în anul 2014.